Gegentor inklusive: TSV 1860 schießt sich in Amberg den Frust von der Seele

München – Die große Anfangseuphorie ist in München-Giesing längst verflogen. Am vergangenen Sonntag blieb der TSV 1860 München in der 3. Liga zum fünften Mal in Folge ohne Sieg. Die Länderspielpause kommt zur falschen Zeit. Auf die Verantwortlichen um Präsident Gernot Mang kommt einiges an Arbeit zu, warten doch alle auf die Vorstellung des neuen Trainers. Jetzt startet für 1860 die Regio-Tour.

Diese wurden gemeinsam mit Hauptsponsor „Die Bayerische“ ins Leben gerufen, mit dem Ziel eintrittsfreie Spiele „vor der Haustür unserer Fans“ zu veranstalten. Im Zuge dessen sind die Löwen am Dienstagabend in Amberg zu Gast. Die Oberpfälzer spielen in der heimischen Bezirksliga Nord und liegen in dieser auf dem ersten Platz. In ähnlichen Sphären wollte auch 1860 München in der 3. Liga schweben, stattdessen rutschten die Löwen zuletzt in den Tabellenkeller.

Erneut mit Alper Kayabunar an der Seitenlinie – 1860 München weiter ohne neuen Trainer

Neuer Trainer? Fehlanzeige. In Amberg wird erneut Interimstrainer Alper Kayabunar an der Seitenlinie stehen. „Wir hoffen wirklich, dass wir dann bis Ende der Woche einen neuen Trainer an der Seitenlinie haben. Das hat jetzt absolute Priorität“, sagte Löwen-Präsident Mang im BR. Zuletzt soll den Löwen ein weiterer Trainerkandidat angeboten worden sein.

Ohne neuen Trainer, dafür mit „kompletten Profi-Kader“ wird Sechzig in Amberg aufschlagen. Die Fans in der Oberpfalz können sich also freuen, die Mannschaft um Florian Niederlechner hautnah zu erleben. Ob Kayabunar die erste Elf auflaufen lässt, ist fraglich. Schließlich spielten die weiß-blauen erst am Sonntag in Wiesbaden.

Löwen auf Regio-Tour: 1860 München zu Gast in der Oberpfalz

Eines ist sicher: Die Regio-Tour ist eine Möglichkeit, das beschädigte Image der Löwen zu verbessern. Zu Saisonbeginn war 1860 auf einem guten Weg, in den letzten Wochen versank der Turn- und Sportverein aber im fast schon üblichen Chaos. Zwischen schwachen Auftritten in der Liga und der Suche nach entscheidenden Personalien, ist 1860 München in Amberg zu Gast. Wir berichten im Live-Ticker.