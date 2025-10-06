Gegentor in letzter Sekunde: SpVgg Altenerding verspielt Heimsieg

Die SpVgg Altenerding verpasste einen Heimsieg in letzter Sekunde und muss sich mit einem Punkt zufriedengeben. Dabei führten anfangs noch die Gäste

Altenerding – Mit hängenden Köpfen verließen die Kicker der SpVgg Altenerding das Spielfeld, denn ein Gegentor in letzter Sekunden brachte sie um den Sieg. So mussten sie sich nach dem 3:3 (2:1) gegen den TSV Gaimersheim mit einem Zähler begnügen.

Schon in der Anfangsminute gerieten die Gastgeber in Rückstand. Als Ridwan Bello eine Flanke von Hakan Düzgün unglücklich verlängerte, landete der Ball bei Nico von Swiontek Brezezinski, der volley ins lange Eck traf. Nach fünf Minuten kamen die Veilchen erstmals zum Abschluss, doch Leonardo Tunjic verfehlte das Ziel.

Es entwickelte sich ein intensives Spiel, das auf rutschigem Geläuf rassige Zweikämpfe bot und vor der Pause Fahrt aufnahm. Zunächst brachte Simon Bellinghausen bei einem Freistoß von Tunjic, der wohl im Tor gelandet wäre, sein Bein dazwischen und klärte zur Ecke. Dieser Eckstoß von Pedro Flores brachte zählbaren Erfolg, denn Bello köpfte unhaltbar zum 1:1 unter die Latte (41.).

Und es sollte noch besser kommen. Die Gäste brachten den Ball im Strafraum nicht aus der Gefahrenzone, als er bei Christoph Luberstetter landete, fackelte er nicht lange und jagte ihn zum Altenerdinger 2:1 ins Netz (43.). Fast wäre der SpVgg noch ein Treffer geglückt, doch ein Schuss von Wiam Trakuri nach Zuspiel von Tunjic ging am langen Eck vorbei (45.).

Gaimersheim schlägt in der Nachspielzeit zu

Die erste Chance nach Wiederbeginn hatte der Gast, doch Nihad Mujkic konnte einen Volleykracher von Nicolae Nechita entschärfen (53.) Aber sieben Minuten später fiel doch der Ausgleich. Als Quendrim Hoti einen Freistoß in den Strafraum schlug, angelte sich Dennis Huettinger das Leder und ließ Keeper Lukas Loher das Nachsehen. Fast hätten die Gastgeber die passende Antwort gefunden, doch Mario Dipalo scheiterte an der Latte (63.).

20 Minuten vor dem Ende verlor Lucas Götz als letzter Mann den Ball, aber Takruri schob freistehend vor dem Tor am Kasten vorbei (70.). Dann glückte doch das 3:2. Nach einem langen Ball von Mujkic tankte sich Samuel Kronthaler durch, spielte nach Doppelpass mit Tunjic nach innen, wo der freistehende Marco Baumann einschoss (77.).

In der Nachspielzeit schlug Gaimersheim zu. Eine Flanke von rechts ins Zentrum beförderte Philipp Stipic zum 3:3 ins Netz (95.).