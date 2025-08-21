FB Glonn (blau) Pokal , Fabian Rumpel – Foto: Sro

Gegentor in der Nachspielzeit: ASV Glonn scheidet im Pokal aus Toto-Pokal Verlinkte Inhalte Totopokal München Münch.Ost Glonn

Glonns Freistoßkünstler drehen einen Rückstand und scheiden dennoch gegen München-Ost aus. Das gegentor fällt dabei in der Nachspielzeit.

Glonn – Alles deutete auf dem Ausweichfeld des ASV Glonn in Adling bereits auf einen Elfmeter-Krimi in der ersten Runde des Toto-Pokals unter Flutlicht hin, als die Gastgeber ein Paradebeispiel dafür lieferten, weshalb Trainer Kosta Fotiadis im Nachgang betonte: „Die fehlende Reife ist unser größtes Problem.“ Beim Spielstand von 2:2 hätten seine Schützlinge in der Nachspielzeit „unclever“ nochmal eine Abwehrflanke offen angeboten, das wiederum fasste der ESV München-Ost als Gastgeschenk für einen letzten Steilpass auf, den Luan Waldleitner zum 2:3-Endstand verwertete.

Di., 19.08.2025, 20:00 Uhr ASV Glonn Glonn ESV München-Ost Münch.Ost 2 3 Abpfiff „Schade, dass wir ausgeschieden sind und die Jungs waren für ihre gute Leistung auch entsprechend geknickt“, betonte ASV-Coach Fotiadis aber auch: „Das Spiel hat gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“ Nur ist er im Toto-Pokal eben zu Ende. „Daran sind wir selber schuld, der Gegner war nicht besser.“