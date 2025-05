Gegentor-Hagel in der Kreisklasse 3 – Planegg-Reserve gewinnt dank eines Traum-Freistoß

Nie richtig in Tritt fanden die Fußballer des TSV Erling-Andechs um Marius Pfänder (in Rot) gegen das Ex-Team ihres Trainers Kevin Enzi aus Wielenbach. – Foto: msw

Landkreis-Trio geht leer aus und kassiert zusammen 18 Treffer. SV Planegg II gewinnt trotz eines schwachen Spiels gegen Dinamo München.

TSV Erling-Andechs – SG Wielenbach/Pähl⇥1:4 (0:4) Tore: 0:1 Missel (9.), 0:2 Heichele (20.), 0:3 Ücker (31.), 0:4 Kergl (37.), 1:4 Bandowski (79.) – Bes. Vorkommnis: Foulelfmeter von Erlings Erras wird gehalten (15.) Gegen den Ex-Klub nichts zu feiern gab es für Erlings Spielertrainer Kevin Enzi am Sonntag. Sein TSV unterlag der SG Wielenbach/Pähl zu Hause deutlich. Besonders die erste Halbzeit war aus Sicht der Hausherren zum Vergessen: Gleich vier Tore ließen sich die Erlinger vor dem Pausenpfiff einschenken. „Wielenbach war williger, griffiger und vor dem Tor eiskalt“, fasste Enzi zusammen. Obwohl der Coach um die „brutale offensive Qualität“ seiner ehemaligen Schützlinge gewusst habe, bekam seine Defensive den Gegner nicht in den Griff. Zu allem Überfluss scheiterte Routinier Martin Erras beim Stand von 0:1 auch noch vom Elfmeterpunkt am Torhüter der SG. Immerhin steigerten sich die Hausherren im zweiten Spielabschnitt deutlich, Armin Bandowski erzielte in der Schlussphase den Ehrentreffer. „Wir wollten die zweite Halbzeit gewinnen und haben ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Darauf müssen wir aufbauen“, so Enzi. (kd)

TSV 1865 Murnau II – FSV Höhenrain⇥7:1 (4:1) Tore: 0:1 Mühr (12.), 1:1 Hoch (17.), 2:1 Ende (30.), 3:1 Zehetmeier (31.), 4:1, 5:1 Ende (35., 48.), 6:1, 7:1 Bierling (49., 74./FE) „Wir dürfen uns nicht so abschlachten lassen“, stellte Höhenrains Trainer, Klaus Heller, nach der bitteren Klatsche am Samstag in Murnau klar. Letztendlich ließ der Tabellenführer dem FSV keine Chance, dabei waren die Gäste optimal in die Partie gestartet. Johannes Feirer hob in der zwölften Spielminute einen Freistoß in den Strafraum, wo Andreas Mühr richtig stand und traumhaft per Direktabnahme zur frühen Führung traf. Nur wenig später musste Höhenrain nach einer Kopfball-Bogenlampe jedoch ein „merkwürdiges Gegentor“ (Heller) hinnehmen – der Ausgleich. Der FSV blieb im Anschluss bissig und hatte erneut durch Mühr sogar die große Chance auf das 2:1. Der Angreifer lief allein aufs Tor zu, ließ sich im letzten Moment jedoch noch von einem hinterhereilenden Verteidiger abkochen. „Da hatte er vielleicht zu viel Platz und zu viele Gedanken“, meinte Heller. Danach spielte dann nur noch der Spitzenreiter und stellte Tor für Tor seine beeindruckende Qualität unter Beweis. (kd)