Gegentor 45 Sekunden nach Anstoß: Grünwald unterliegt Spitzenreiter

Grünwalds Kapitän Marco Bornhauser steht die Enttäuschung nach dem 0:2 ins Gesicht geschrieben. – Foto: Savignano

Den Murnauern war das Selbstvertrauen nach zuletzt sechs Siegen in Folge mit 40 Treffern deutlich anzumerken, doch die Grünwalder versteckten sich trotz ihres Fehlstarts mit bisher nur sechs Zählern keineswegs. Daniel Leugners ersten Warnschuss parierte Murnaus Schlussmann Fabio Grund (4.), dann forderten die Hausherren vehement einen Strafstoß, als David Halbichs starkes Solo scheinbar unfair gestoppt wurde (7.), kurz darauf verfehlte Leugner das Ziel haarscharf (8.). In der 14. Minute zeigten die Murnauer allerdings, warum sie so gefürchtet sind: Nach einem Doppelpass war Felix Lautenbacher rechts durch, sein scharfer Ball zischte vorbei, doch von der anderen Seite des Gehäuses fand Bastian Adelwart die Lücke aus sehr spitzem Winkel. „Das erste Tor war gut herausgespielt, aber auch, weil wir sie über außen zu leicht durchkommen lassen“, betrachtete Koch den Rückstand trotz der guten Angriffsaktion als durchaus vermeidbar.

Die Himmelsstürmer vom TSV Murnau sind doch nur eine irdische Landesligamannschaft: Dies konnte der TSV Grünwald gegen den Spitzenreiter immerhin beweisen. Zu Zählbarem reichte es allerdings nicht, auch wenn ein anderes Ergebnis als die 0:2 (0:1)-Heimniederlage der Isartaler möglich gewesen wäre. „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat das Spiel gut angenommen“, urteilte Grünwalds Trainer Sebastian Koch nach dem rasanten Duell.

Das Spiel blieb weiter flott, aber das große Tor-Spektakel zwischen den so offensivstarken Kontrahenten entwickelte sich auch nicht. Die Grün-Weißen ließen Murnaus Angriffsmaschinerie nicht richtig ins Rollen kommen, mehr als zwei Schussversuche, die das Ziel verfehlten, kam nicht mehr von den Gästen. Und kurz vor der Pause hatte dann das Koch-Team die große Ausgleichschance: Felix Triftshäuser scheiterte nach Michael Hutterers energischem Solo und Leugners cleverem Pass an Grund (43.).

So ordentlich sich die Grünwalder im ersten Durchgang defensiv präsentiert hatten, so desolat zeigten sie sich gleich nach Wiederbeginn. Vom Anstoß weg leisteten sie sich einen Ballverlust, den die Murnauer zum gnadenlosen Gegenstoß nutzten, Fabian Erhard schob die Kugel ungehindert zum 0:2 ein (46.). „Wir hatten eine gute Kompaktheit im Spiel, aber wir schlagen uns wieder selbst mit dem 2:0, das war entscheidend“, haderte Koch mit dieser Nachlässigkeit, die die Niederlage besiegelte, obwohl sein Team nie aufsteckte und viel zu einem unterhaltsamen Fußballabend beitrug.

Nach einem Klasseangriff verfehlte Leugner knapp den Winkel (56.), auch danach versuchten die Isartaler alles. Die Murnauer stellten allerdings unter Beweis, dass sie nicht nur grandios stürmen, sondern auch konzentriert verteidigen können und somit zu Recht an der Spitze stehen. Dass auch die Grün-Weißen das Tor im weiteren Verlauf mit leidenschaftlichem Kampf sauber hielten, half ihnen wenig: Am Ende stand eine Niederlage, für die sich die Grünwalder keinesfalls schämen müssen, die ihnen aber weiterhin einen Platz im Tabellenkeller beschert.

Wir wissen um die Qualität, die in der Mannschaft steckt. Aber jetzt geht es um Punkte. Und wir müssen nicht nach oben schauen. Wir müssen jetzt da unten raus.

Grünwalds Trainer Sebastian Koch

Dass die Leistung Mut machen könne, sei „nicht das Thema“, stellte Koch klar: „Wir wissen um die Qualität, die in der Mannschaft steckt. Aber jetzt geht es um Punkte. Und wir müssen nicht nach oben schauen. Wir müssen jetzt da unten raus“, so der Grünwalder Coach.