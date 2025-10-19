Gegenspieler wird zum Lebensretter: "Respekt und unsere Anerkennung"

Im Kreisoberliga-Derby des KFV Saalekreis zwischen dem FSV Bennstedt II und der SG Eisdorf lief am Freitagabend bereits die Nachspielzeit, als vielen der 105 Zuschauern kurz der Atem stockte. Nach einem Luftzweikampf lag Erik Emmrich von den Gastgebern regungslos am Boden liegen. Dass die Situation halbwegs glimpflich ausging, war dem beherzten Eingreifen eines gegnerischen Spielers zu verdanken.

Emmrich blieb nach dem Luftzweikampf und dem folgenden Aufprall auf die Schulter-Kopf-Region "bewusstlos liegen und hatte seine Zunge verschluckt", schildert der FSV gegenüber FuPa Sachsen-Anhalt das "Worst-Case-Szenario". Dieses jedoch hatte ein Spieler der Gäste blitzschnell erkannt - und gehandelt. "Durch schnelles Eingreifen von Christian Aschenbach, Kapitän von Eisdorf, konnte das Schlimmste verhindert werden, denn dieser hat die Zunge rausgeholt und hat Erik in die stabile Seitenlage gebracht", schildern die Bennstedter weiter.

Bezüglich des 20-jährigen Emmrich konnte der FSV frohe Kunde übermitteln: "Ihm geht es den Umständen entsprechend zum Glück gut." Mit dem Rettungswagen ging es für den jungen Offensivspieler ins Krankenhaus, welches er am Sonnabend glücklicherweise wieder verlassen konnte.

Im Derby, welches die Hausherren dank eines Treffers von Maurice Mückenheim mit 1:0 gewannen, war dies die mit Abstand wichtigste Szene des Tages. "Uns geht es darum, dem schnellen Eingreifen des gegnerischen Kapitäns unseren Respekt und unsere Anerkennung zu zollen sowie zu sensibilisieren, da das heute das Leben eines unseres Spielers womöglich gerettet hat", schrieben die Bennstedter.

