Gegenseitiger Respekt - BSC Acosta empfängt Göttingen 05

Acosta-Trainer Joshua Sievert erwartet eine hohe Hürde: „Mit Göttingen 05 kommt wieder eine Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel und die da, meiner Meinung nach, auch zurecht hingehört.“ Für ihn ist klar, dass der Gegner trotz kleinerer Rückstände auf die absolute Spitze weiterhin ambitioniert bleibt: „Ich glaube, dass sie in dieser Phase, in der die Teams oben ein bisschen straucheln, diese Aufstiegsambitionen noch nicht vollständig abgeschrieben haben.“

Trotz der Favoritenrolle der Gäste blickt Acosta optimistisch auf die Aufgabe: „Göttingen 05 ist natürlich klarer Favorit in dem Spiel, aber wir haben uns gut darauf vorbereitet. Wir haben klare Ideen, wie wir das Spiel für uns gestalten wollen.“ Dabei soll auch das jüngste 2:2 bei der SVG Göttingen helfen: „Für uns war jetzt das 2:2 letzte Woche ein Hallo-Wach-Effekt, dass wir jetzt auch in der Rückrunde angekommen sind.“

„Es ist eine Mannschaft, die Spiele wirklich sehr gut kontrollieren kann. Sie spielen meistens aus ihrem geordneten Mittelfeldpressing raus, haben aber auch immer wieder im eigenen Ballbesitz wirklich gute Stafetten drin.“ so Sievert zu den Stärken des kommenden Gegners. Besonders hebt er einzelne Spieler hervor: „Mit Noah Tacke haben sie einen absoluten Unterschiedsspieler und vorne mit Ali Ismail einen der Top-Stürmer der Landesliga.“

Auch Jozo Brinkwerth, Trainer der 05er, erwartet kein leichtes Spiel: „Es waren nie einfache Spiele gegen BSC und davon gehe ich am Sonntag auch aus.“ Er stellt sich auf eine kampfstarke Heimmannschaft ein: „Nach meinen Informationen treffen wir mit Sicherheit auf eine sehr engagierte Braunschweiger Mannschaft, die alles dafür tun wird, um die letzten Ergebnisse vergessen zu machen.“

Besondere Aufmerksamkeit gilt für ihn den Bedingungen vor Ort: „Vor allem auf ihrem Kunstrasen, der vielleicht jetzt nicht der allergrößte ist, wird es für uns wichtig sein, ein entsprechend gutes Defensivverhalten zu haben. Besonders was Standards und hohe Bälle anbelangt, hat der BSC besondere Qualitäten.“

Gleichzeitig will Göttingen selbst aktiv auftreten: „Neben der Defensive, gilt es aber auch eigene Initiative zu ergreifen und versuchen, selber das Spiel mitzubestimmen.“ Personell sieht Brinkwerth sein Team gut aufgestellt: „Personell sieht es ganz okay aus" Mats Kleinke ist im Urlaub und Richard Hehn fehlt berufsbedingt. Wieder mit von der Partie werden allerdings Lennart Sieburg, der seine Gelbsperre absaß, und Jannes Gremler sein.

Die Bilanz der vergangenen Jahres spricht klar für die Gäste: Die letzten sechs direkten Duelle gewann Göttingen allesamt ohne Gegentor. Acosta wartet nun seit drei Spielen auf einen Sieg und will den Turn-Around schaffen.

Anpfiff ist am heutigen Sonntag um 15.00 Uhr