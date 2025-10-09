 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Sascha Amstätter hat sich mit klaren Worten zu seiner Entlassung bei Fußball-Gruppenligist Dersim Rüsselsheim geäußert. Die Einschätzungen von Trainer und Vorstand sind dabei sehr unterschiedlich.
Sascha Amstätter hat sich mit klaren Worten zu seiner Entlassung bei Fußball-Gruppenligist Dersim Rüsselsheim geäußert. Die Einschätzungen von Trainer und Vorstand sind dabei sehr unterschiedlich. – Foto: Marc Schüler

Gegenseitige Vorwürfe nach Trennung von Amstätter und Dersim

"Hätten bei richtiger Aufstellung 30 Prozent mehr Tore schießen können"

Rüsselsheim. Dersim Rüsselsheim hat Trainer Sascha Amstätter nach nur zwölf Spielen trotz guter Bilanz entlassen. Die Reaktionen zeigen alles andere als eine „einvernehmliche Trennung“. "Ich denke, wir hätten bei richtiger Aufstellung und offensiver Spielweise 30 Prozent mehr Tore schießen können", berichtet Cem Ilhan aus dem Dersim-Vorstand. Die Aufstellung und Spielweise seien Gründe für die vorzeitige Entlassung gewesen, so Ilhan. Wie Sascha Amstätter auf die Vorwürfe reagiert und wer bei Dersim vorerst das Kommando übernimmt, lest ihr im Echo-Artikel (Plus).

