Gegenseitige Vorwürfe nach Trainer-Rücktritt bei der DJK Lowick II Vor dem Spiel am vergangenen Sonntag hatten Michael Gastrop und sein Gespann genug. Die haben dafür auch Gründe, doch die kann der Sportliche Leiter Jan Biermann ebenso wenig verstehen wie den Schritt als solchen.

Wenn Trainer von sich aus den Rückzug antreten, dann ist dem zumeist eine Niederlagenserie oder zumindest ein deutliches Verpassen der sportlichen Ansprüche vorausgegangen. Das alles ist bei der Zweitvertretung der DJK Sportfreunde Lowick so alles nicht der Fall, ist das Team in der Kreisliga A Rees-Bocholt doch als Achter in etwa da, wo man das Team erwarten durfte. Dennoch hatten Chefcoach Michael Gastrop, Co-Trainer Tim Hesler und Betreuer Wilfried Hesler am Sonntag schon vor dem 0:4 gegen die Zweite von BW Dingden genug. Das Gespann trat mit sofortiger Wirkung zurück, und der damit verbundene Vorwurf wiegt durchaus schwer.

"Die ersten Bauchschmerzen sind zwar weg. Mir wurde aber der Spaß am Fußball genommen. Und wenn es so weit ist, dass man Sachen mit nach Hause nimmt, dann macht es keinen Sinn", wird Gastrop im Bocholt-Borkener Volksblatt zitiert. Die Bauchschmerzen bereitete dem Coach die komplizierte Personalsituation, vor allem aber der Umgang damit.

Schon vor der Saison hatte sich trotz zahlreicher Gespräche angedeutet, dass der Kader nur 17, 18 Spieler umfassen würde, zudem ein eigener Torhüter fehle. In den Gesprächen vorher war dem Trainergespann signalisiert worden, dass die Zweite dem Aufbau von Spielern für das Landesliga-Team dienen solle, es natürlich auch mal Abstellungen nach oben geben könne, dann im Gegenzug aber auch Spieler aus der Dritten in die Zweite rücken sollen. Doch personell war die Lage schwierig, und auch Versuche des Vereins, gemeinsam mit den Coaches noch Spieler für den Klub zu begeistern, habe es laut Gastrop nicht gegeben. "Vor der Saison hieß es, dass, wenn Not am Mann ist, Spieler von der Zwei an die Eins gehen. Und wenn der Zweiten welche fehlen, dann von der Drei an die Zwei. Das war aber so nicht der Fall", beklagt der Ex-Coach.

Und so kam es dann auch am Sonntag zu der Entscheidung. Seit Mittwoch hatte Gastrop nach eigenem Bekunden betont, dass er für Sonntag einen Torwart benötige. "Bis Sonntagmorgen gab es aber überhaupt keine Rückmeldung. Wir standen dann am Sonntagmorgen ohne Torwart da. Da war für mich das Maß voll. Die Unterstützung hat einfach gefehlt."