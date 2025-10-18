Am Samstag heißt es gegen Ziegelhausen/Peterstal Maß zu nehmen. – Foto: Siegfried Lörz

Gegen "Ziegele" in der Pflicht Verbandsliga +++ Eppingen wappnet sich für den Jahresendspurt an der Spitze

Dass der VfB Eppingen nach zehn Spiele exakt doppelt so viele Punkte hat wie der FC Zuzenhausen, hat niemand vorhersehen können. Mit Beginn des zweiten Saisondrittels verschieben sich logischerweise etwas die Saisonziele. Beim VfB darf der Blick nach oben gehen, es gilt jedoch eine herbe Pleite zu verabschieden. Das 2:7 bei Walldorfs U23 ist eine Ansage gewesen, nun warten hintereinander die letzten fünf Teams in der Tabelle. Die Chance ist also riesengroß nach Ende der Vorrunde von ganz oben zu grüßen.

Nach klaren Niederlagen sagt man gerne, lieber einmal richtig eine Klatsche kassieren, als mehrere knappe Niederlagen in Folge. "Das habe ich diese Woche tatsächlich schon sehr oft zu hören bekommen", muss Oliver Späth schmunzeln. Der Sportliche Leiter des VfB sagt deshalb: "Das würde ich sofort unterschreiben, wenn es dann wieder erfolgreich bei uns weitergeht." Zuhause gegen Ziegelhausen/Peterstal ist der Glaube groß, die zuvor gezeigte Stabilität wieder auf den Rasen zu bekommen, schließlich war die Abwehr, die in Walldorf sieben ihrer nur 16 Gegentreffer kassierte, bislang das Prunkstück. Die Ost-Heidelberger kommen obendrein als formschwächstes Team mit vier Niederlagen in Serie. "Ich kann aber nur vor so einem Gegner warnen", sagt Späth, der die klassischen Grundtugenden fordert, "wir benötigen einen klaren Kopf, dürfen nicht jammern und müssen ganz einfach dort ansetzen, wo wir richtig gut waren."