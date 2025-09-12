Gegen zehn Mann – Otterfing dreht Spiel gegen Bad Tölz

Der TSV Otterfing geht in Bad Tölz früh mit 0:1 in Rückstand. Die Gäste drehen nach einer roten Karte mächtig auf und holen die nächsten drei Punkte.

Otterfing – Trotz eines frühen Gegentreffers entführte der TSV Otterfing in der Kreisklasse 2 beim vorgezogenen Spiel gegen den SV Bad Tölz alle drei Punkte und siegte am Ende doch noch mit 3:1.

Bereits nach sechs Minuten gingen die Hausherren bei einem Konter in Führung. Dann spielte ein Platzverweis gegen die Tölzer den Otterfingern in die Karten. „Eine vertretbare Entscheidung“, findet TSV-Coach Raphael Schwanthaler . „Er hat unseren Spieler mit dem Fuß im Gesicht getroffen, dieser hatte einen kleinen Cut.“ Die Gäste nutzten die Überzahl im weiteren Verlauf und erarbeiteten sich ein klares Übergewicht an Spielanteilen und Torchancen.

Kurz vor der Pause glich Tristan Waschke nach einer Ecke zum 1:1 aus. Zuvor waren die TSV-Kicker gegen tief stehende Tölzer bereits an der Querlatte gescheitert. Auch im zweiten Durchgang hatten die Otterfinger die Partie im Griff. Doch Tölz stand hinten gut, und so dauerte es 20 Minuten, bis der TSV erstmals in Führung ging. Wiederum nach einer Ecke traf Andreas Eder zum 1:2. Den Schlusspunkt setzte nach einem sehenswerten Spielzug Antonio Mann zum 1:3-Endstand.

„Kompliment an die Mannschaft, wie sie sich nach dem Rückstand reingearbeitet hat“, resümiert Schwanthaler. „Wir hatten über 90 Minuten deutlich mehr vom Spiel. Daher war der Sieg auch verdient.“

SV Bad Tölz – TSV Otterfing ⇥1:3 (1:1) Tore: 1:0 Bochnig (6.), 1:1 Waschke (44.), 1:2 A. Eder (64.), 1:3 Mann (83.) Rote Karte: Gramüller (23./SV)