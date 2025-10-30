Gegen Worms weiter ungeschlagen bleiben

Klarer kann eine Ausgangsposition kaum sein. Das Frauen-Team des 1. FC Saarbrücken ist in der Regionalliga Südwest ungeschlagen an der Tabellenspitze, der Gast vom VfR Wormatia Worms liegt mit drei Punkten auf dem vorletzten Platz. Der SV Ober-Olm hat zwar auch nur drei Punkte und ist Letzter, die Rhei8nhessinnen haben aber noch eine Partie nachzuholen. "Wir schauen nicht nach dem Tabellenplatz des Gegners, wir spielen zu Hause in unserem neuen Wohnzimmer, wo wir uns mittlerweile wohl fühlen. Wir wollen unserem Publikum ein schönes Spiel bieten und natürlich gewinnen. Aber unterschätzen werden wie sie genau so wenig ie jeden anderen Gegner dieser Liga", sagte Taifour Diane am Donnerstag. Zumal es personell wieder etwas besser aussieht als zuletzt beim Auswärtsspiel in Issel. Nora Clausen kommt wieder zurück, auch Emma Wagner hat das Training wieder aufgenommen. Dafür fallen neben den Langzeitverletzten Marie Steimer und Patricia Chladekova nun auch noch Lea Körner und Lena Ripperger aus.