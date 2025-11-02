Gegen Worms sieben auf einen Streich

Das war ein deutlicher Hinweis, dass die Frauen des 1. FC Saarbrücken iun dieser runde ganz klar die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest anstreben. Gegen den Vorletzten Wormatia Worms ließ das Team von trainer Taifour Diane vor 200 Zuschauern im Ludwigspark-Stadion nichts anbrennen, führte schon zur Pause nach Treffern von Lili Berwind (2.), Anna Lena Strauß (9. und 11.) sowie Chelsea Agyei (28.) deutlich mit 4:0. Die eingewechselte Kimberley Dos Santos De Graca ließ in der 63. Minute das 5:0 folgen, bevor die Gäste vom Rhein durch Tina Doris Ruh (65.) zu ihrem einzigen Treffer des Tages kamen. Ema Wagner (73.) und Lara Martin (88.) erhöhten den Vorsprung noch zum 7:1-Endstand. Das FCS-Team hat jetzt fünf Punkte Vorsprung vor der SV Elversberg, Worms ist nun aufgrund des schlechten Torverhältnisses Letzter. Der Trainer sagte nach dem Spiel: Wir haben schnell 3:0 geführt, haben ein gutes Spiel mit vielen Toren gemacht, dennoch ärgert das Gegentor, das war nicht nötig. Wir haben schon zur Pause wechseln können, damit Spielerinnen mit wenig Spielpraxis rein kamen. Dennoch haben wir drei Tore nachgelegt, weil sie es gut gemacht haben und sofort im Spiel drin waren".