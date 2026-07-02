Gegen wen Gladbachs U17 und U19 im ersten Saisonteil spielen Der Deutsche Fußball-Bund hat die Einteilung der Vorrundengruppen für seine Nachwuchsligen in der U17 und U19 veröffentlicht. Borussias Talente müssen im ersten Saisonteil häufiger in den Südwesten reisen. Wer die Gegner sind und was das Ziel sind. von RP / Thomas Grulke · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Gladbachs U19 und U17 sind in neue Gruppen der Nachwuchsliga eingeteilt worden. – Foto: fokusbilder

Die Hitze der vergangenen Woche machte auch den Nachwuchsfußballern von Borussia Mönchengladbach zu schaffen. Vor allem legte sie für einige Tage den Trainings- und Spielbetrieb lahm: Witterungsbedingt wurden neben einigen Trainingseinheiten auch alle Vorbereitungsspiele am vergangenen Wochenende abgesagt.

Bis zu den Schulferien vergehen in Nordrhein-Westfalen noch drei Wochen, Borussias Talente stecken bereits wieder mitten in der Vorbereitung auf die kommende Saison. Die U19 und U17 wissen mittlerweile auch, auf welche Gegner sie in der Vorrunde der DFB-Nachwuchsliga treffen. Der Deutsche Fußball-Bund hat die Zusammensetzung der Staffeln bekannt gegeben und dabei wie in den Vorjahren des 2024 eingeführten Meisterschaftsformats wieder neben sportlichen Aspekten auch geografische Kriterien berücksichtigt, um die Reisen der Teams in Grenzen zu halten.

Gladbach: U17 und U19 reisen beide nach Elversberg So spielt Borussias U17 mit ihrem Trainer Denis Hauswald in der Vorrunde gegen den FSV Mainz 05, Bayer 04 Leverkusen, Viktoria Köln, Fortuna Düsseldorf, Rot-Weiß Oberhausen, die SV Elversberg und den SV Wehen Wiesbaden. Einzig mit Leverkusen und Düsseldorf hatten es Gladbachs B-Junioren schon in der Vorrunde der vergangenen Saison zu tun bekommen. Dagegen hat die U19 um Trainer Daniel Mair im Vergleich zur Vorsaison eine gänzlich andere Gruppenzusammensetzung erhalten. Gingen die Reisen 2025/26 ausschließlich in den Nordwesten, richtet sich der Blick nun häufiger Richtung Süden. Gegner sind der 1. FC Saarbrücken, Alemannia Aachen, Bayer 04 Leverkusen, Viktoria Köln, die SV Elversberg und der VfL Bochum.