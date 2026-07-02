Gegen wen Gladbachs U17 und U19 im ersten Saisonteil spielen

Die Hitze der vergangenen Woche machte auch den Nachwuchsfußballern von Borussia Mönchengladbach zu schaffen. Vor allem legte sie für einige Tage den Trainings- und Spielbetrieb lahm: Witterungsbedingt wurden neben einigen Trainingseinheiten auch alle Vorbereitungsspiele am vergangenen Wochenende abgesagt.
Bis zu den Schulferien vergehen in Nordrhein-Westfalen noch drei Wochen, Borussias Talente stecken bereits wieder mitten in der Vorbereitung auf die kommende Saison. Die U19 und U17 wissen mittlerweile auch, auf welche Gegner sie in der Vorrunde der DFB-Nachwuchsliga treffen.
Der Deutsche Fußball-Bund hat die Zusammensetzung der Staffeln bekannt gegeben und dabei wie in den Vorjahren des 2024 eingeführten Meisterschaftsformats wieder neben sportlichen Aspekten auch geografische Kriterien berücksichtigt, um die Reisen der Teams in Grenzen zu halten.
So spielt Borussias U17 mit ihrem Trainer Denis Hauswald in der Vorrunde gegen den FSV Mainz 05, Bayer 04 Leverkusen, Viktoria Köln, Fortuna Düsseldorf, Rot-Weiß Oberhausen, die SV Elversberg und den SV Wehen Wiesbaden. Einzig mit Leverkusen und Düsseldorf hatten es Gladbachs B-Junioren schon in der Vorrunde der vergangenen Saison zu tun bekommen.
Dagegen hat die U19 um Trainer Daniel Mair im Vergleich zur Vorsaison eine gänzlich andere Gruppenzusammensetzung erhalten. Gingen die Reisen 2025/26 ausschließlich in den Nordwesten, richtet sich der Blick nun häufiger Richtung Süden. Gegner sind der 1. FC Saarbrücken, Alemannia Aachen, Bayer 04 Leverkusen, Viktoria Köln, die SV Elversberg und der VfL Bochum.
Der erste Spieltag ist jeweils für das Wochenende 8./9. August angesetzt, gespielt wird die Vorrunde bis Anfang Dezember in Hin- und Rückspielen. Für Borussias Teams wird es darum gehen, die Meisterrunde im neuen Jahr zu erreichen. Dazu muss die U17 unter die besten Drei ihrer Gruppe kommen, bei der U19 kommen der Gruppenerste und -zweite sowie die besten sechs Gruppendritte weiter.
In der Meisterrunde geht es im Frühjahr um das Erreichen der K.o.-Phase – vergangene Saison verpasste die U19 dieses Ziel, während für die U17 im Achtelfinale um die Deutsche Meisterschaft durch ein 2:4 gegen Borussia Dortmund Endstation war. Dafür gelang den B-Junioren in der Spielzeit 2024/25 der ganz große Triumph, als die Mannschaft von Trainer Mihai Enache, der die U23 übernommen hat, den Meistertitel im heimischen Borussia-Park gewann.
Bis zu derlei Erfolgen ist es für die neuen Fohlen-Jahrgänge ein weiter Weg. Jetzt bereiten sie sich zunächst einmal darauf vor, einen guten Start in die Saison zu erwischen. Es dürften noch schweißtreibende Wochen bis zum Auftakt werden.