Gegen Wegberg: Düren-Coach Demircan möchte „versöhnlichen Abschluss“

Die Sportfreunde Düren absolvieren ihr vorerst letztes Spiel in der Mittelrheinliga. – Foto: Boris Hempel

Das Kapitel Mittelrheinliga ist für die Sportfreunde Düren nach nur einem Jahr schon wieder beendet. Schon seit längerer Zeit steht fest, dass der Aufsteiger nach der Landesliga-Meisterschaft im Vorjahr im Sommer den Gang zurück in die Sechstklassigkeit antreten muss. Am Wochenende steht nun das vorerst letzte Spiel der Sportfreunde in der fünfthöchsten Spielklasse an. Die Elf von Chefcoach Marcel Demircan will sich vor diesem Hintergrund im Heimspiel gegen den FC Wegberg-Beeck erfolgreich verabschieden und hofft auf das Ende einer monatelangen Durststrecke, wohingegen die Gäste aus Beeck „den sechsten Tabellenplatz festigen“ wollen.

„In den letzten beiden Spielen haben wir 13 Gegentore kassiert. Ich habe beim Abschlusstraining jedem nochmal ins Gewissen geredet, am Sonntag alles dafür zu tun, dass es ein schöner Tag wird. Das heißt nicht, dass wir Wegberg schlagen müssen, aber die zweite Halbzeit gegen Fortuna war Arbeitsverweigerung“, findet der 37-Jährige deutliche Worte und ergänzt: „Wie bereits erwähnt werde ich das jetzt nicht dulden. Dafür haben sie jetzt fünf Tage frei und Zeit, den Kopf freizubekommen.“

Seit sage und schreibe zehn Spieleien warten die Sportfreunde Düren auf einen Erfolg in der Mittelrheinliga. Zuletzt behielt die Elf von Übungsleiter Marcel Demircan im Heimspiel gegen den FC Teutonia Weiden Mitte März die Oberhand. Es folgten harte Wochen mit teils deftigen Abreibungen. Alleine in den jüngsten drei Ligaspielen musste die Demircan-Elf 16 Gegentore schlucken. Insbesondere der Auftritt gegen den FC Fortuna Köln II (1:6) zuletzt hat dem Übungsleiter gar nicht gefallen, weshalb er sich im letzten Saisonspiel nun eine ordentliche Leistungssteigerung erhofft:

Um das Saisonfinale im heimischen Oststadion dann auch erfolgreich zu gestalten, gilt es nun mit voller Leidenschaft und Einsatz in die Begegnung gegen den Kontrahenten aus der oberen Tabellenregion zu gehen. Nur so könne man sich „versöhnlich“ aus der Saison verabschieden, wie Demircan betont: „Zuversichtlich bin ich jeden Sonntag, ich kenne meine Spieler. Niemand geht auf den Platz, um abgeschossen zu werden, es reicht aber nicht, das einfach nur zu sagen. Man muss auch etwas dafür tun“, stellt der Übungsleiter klar und ergänzt: „Wenn wir dieses Jahr eins gelernt haben, dann, dass man einen Mittelrheinliga-Sieg nicht geschenkt bekommt.“ In Summe haben die Sportfreunde vier solcher Erfolge verbucht. Zu wenig, um ein weiteres Jahr in der fünfthöchsten Spielklasse verbringen zu dürfen.

Zeh: „Wollen Platz sechs verteidigen“

Die Gäste aus Wegberg reisen derweil mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen zum bereits sicher abgestiegenen Kontrahenten. Erst in der Vorwoche sorgte die Elf von Chefcoach Mark Zeh mit einem „starken Auftritt“ gegen Spitzenreiter SV Bergisch Gladbach 09 (0:0) dafür, dass die Meisterschafts-Feierlichkeiten der Gladbacher um eine Woche vertagt werden mussten. Generell spielen die Beecker in dieser Spielzeit groß auf: Allen voran in der Rückserie gehört die Zeh-Elf zu den Spitzenteams. Mit 27 eroberten Punkten aus 14 Rückrundenspielen belegt der FC Wegberg im Rückrunden-Tableau wie auch in der regulären Tabelle den sechsten Rang. Besonders beeindruckend: Kein einziges Heimspiel verloren die Beecker seit dem Jahreswechsel.

Im letzten Saisonspiel muss der Tabellensechste nun jedoch auswärts an den Start gehen. In Düren gilt der FC Wegberg in jedem Fall als klarer Favorit, was auch Trainer Zeh weiß. Der Chefcoach nimmt den Kontrahenten jedoch keinesfalls auf die leichte Schippe: „Düren ist ein schwer einzuschätzender Gegner. Sie wollen sich bestimmt auch im letzten Saisonspiel vernünftig verabschieden und werden daher bestimmt auch nochmal alles mobilisieren, was sie haben. Für uns ist es die Kunst, jetzt noch die Spannung hochzuhalten. Wenn wir das schaffen, haben wir gute Chancen zu gewinnen, das ist unser Ziel“, erklärt Zeh und versichert: „Wir wollen natürlich den sechsten Tabellenplatz festigen.“

In Düren muss der Favorit jedoch ohne die gesperrten Schlüsselspieler Justin Hoffmanns und Merlin Schlosser auskommen, was aus Sicht des Cheftrainers „brutale Ausfälle“ sind. Auch Niklas Koppitz droht verletzungsbedingt auszufallen. Dennoch bleibt Zeh optimistisch und hebt hervor: „Wir werden dennoch eine schlagkräftige Truppe auf den Platz bekommen.“ Mit welcher Elf die Gäste schlussendlich auflaufen werden, wird spätestens am Sonntag zu sehen sein. Anstoß der Begegnung in Düren ist um 15 Uhr.