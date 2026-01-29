Gegen Verbandsliga-Spitzenreiter: Türkspor Neckarsulm vor Prüfstein

Am Samstag, 31. Januar, 13 Uhr, wartet nun der nächste, deutlich härtere Prüfstein: Auswärts bei den Young Boys Reutlingen, dem Tabellenführer der Verbandsliga Württemberg. Reutlingen bringt Tempo, Struktur und den unbedingten Willen, auch in Tests das eigene Profil durchzudrücken. Für Türkspor ist das die passende Messlatte, weil sie Oberliga-Realität simuliert: weniger Zeit am Ball, mehr Duelle, schnellere Umschaltmomente.

Am gestrigen Mittwochabend kam es zu einem spontanen Test beim FC Union Heilbronn – und zu einem 1:0, das weniger über die Höhe des Gegners erzählt als über die Disziplin des Favoriten. Union spielt in der Bezirksliga Franken oben um den Aufstieg in die Landesliga mit, ist also eingespielt, giftig, ehrgeizig. Türkspor ließ sich davon nicht in Hektik treiben, sondern suchte die Kontrolle, hielt die Räume eng und wartete auf den Moment. Der kam nach 25 Minuten – und er kam aus der Distanz: Mateo Divkovic traf per Fernschuss zum 0:1 (25.). Ein Tor, das in Vorbereitungsspielen oft mehr wert ist als ein herauskombinierter Treffer, weil es Mut und Klarheit zeigt: Wenn die Wege nach innen zu sind, braucht es Entscheidungen aus der zweiten Reihe.

Danach blieb Neckarsulm konzentriert. Kein Leichtsinn, kein Übermaß an Risiko, stattdessen ein seriöser Auftritt, der das Wesentliche erfüllte: Spielminuten, Rhythmus, eine weitere „Null“ – und das Gefühl, dass man auch abseits großer Bühne seine Aufgaben erledigt.