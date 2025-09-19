Gegen Untermenzing: Fünfter Sieg in Folge für Gilching-Argelsried?

Nach vier Siegen in Folge sind die Fußballer des TSV Gilching-Argelsried auf dem besten Weg, sich in der Spitzengruppe der Bezirksliga Süd festzusetzen.

Gilching – Trotz zahlreicher Absenzen siegte der TSV Gilching-Argelsried zuletzt souverän mit 2:0 bei Schlusslicht BCF Wolfratshausen und blieb zum ersten Mal in dieser Saison ohne Gegentor. Obwohl am Freitag (19.30 Uhr, Waldplatz, Talhofstraße) einige Akteure wieder zur Verfügung stehen, möchte Trainer Christian Rodenwald seine Startformation im Heimspiel gegen den SV Untermenzing gar nicht oder nur wenig verändern. „Das haben sich die Jungs verdient, sie haben es wirklich sehr gut gemacht“, sagt Rodenwald.

Einer davon war mal wieder Oliver Henecka, der bereits zum dritten Mal in dieser Saison in der Innenverteidigung aushalf. Dabei ist der 33-Jährige eigentlich Spielertrainer der dritten Mannschaft. „Mir macht es Spaß, die erste Mannschaft zu unterstützen. Die Jungs sind klasse“, sagt Henecka. Trotz familiärer Verpflichtungen mit drei Kindern ist er oft einsatzbereit. „Nachdem ich im letzten Jahr auch noch in der AH eingesprungen bin, habe ich alle möglichen Mannschaften durch“, so Henecka. Für ihn war die Bezirksliga eine neue Erfahrung. In der vergangenen Saison war er im November bereits zweimal dort zum Einsatz gekommen. Der aus Pöttmes (Schwaben) stammende Fußballer hatte zuvor noch nie höher als Kreisliga gespielt. Nach seinem Umzug nach Gilching 2023 wurde er schnell beim TSV vorstellig. „Ich spiele immer da in der direkten Nähe, wo ich wohne“, so Henecka.

Er ist einer von bereits 27 Spielern, die in dieser Saison in den ersten neun Partien (inklusive der abgebrochenen Partie gegen Olching) zum Einsatz gekommen sind. Umso erfreulicher ist die Zwischenbilanz der auf Rang vier liegenden Gilchinger. Ein besonderes Lob bekam der TSV zuletzt von BCF-Coach Florian Ächter. Für ihn waren die Gäste der bis dato beste Gegner: „Lauffreudig und mit vielen Positionswechseln.“ Dabei spielte der Tabellenletzte bereits gegen die vor den Gilchingern liegenden Teams aus Planegg, Olching und Deisenhofen. Rodenwald mahnt aber vor zu viel eitel Sonnenschein. „Wir sind noch lange nicht da, wo wir hin wollen. Wer glaubt, auch nur ein Prozent weniger geben zu müssen, sitzt nach einer halben Stunde auf der Bank“, sagt der Übungsleiter.

Mit Untermenzing erwartet der TSV auch ein ganz anderes Kaliber, als zuletzt die Gegner aus dem unteren Tabellendrittel. „Die gehören zu den besten Mannschaften der Liga“, sagt er. Nach total verpatztem Saisonstart meldete sich der SVU zuletzt mit zwei Siegen gegen den SV Pullach (Meisterschaft und Pokal) zurück.

Oliver Henecka dürfte auch am Freitag gegen den SVU in der Startelf stehen, zumal Innenverteidiger Maximilian König zuletzt von einer schweren Erkältung gebeutelt war. „Wir müssen abwarten, ob es bei ihm wieder reicht“, sagt Rodenwald, der auf jeden Fall wieder deutlich mehr Alternativen auf der Bank hat.