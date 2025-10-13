Fußball Saison 2025/26 Kreisklasse SV Hohenfurch (in Rot) zu Gast beim MTV Dießen am 12. Oktober 2025 – Foto: Roland Halmel

Gegen „unfaire Truppe" aus Dießen: Hohenfurch verschießt Elfer und verliert knapp

Hohenfurch vergibt beim 0:1 in Dießen einen Elfer in der Nachspielzeit. Durch den MTV-Sieg rückt die Kreisklassen-SPitzengruppe noch enger zusammen.

Als der Sieg massiv in Gefahr geriet, griff Philipp Ropers in die Psycho-Trickkiste. Beim Elfmeter für den SV Hohenfurch in der Nachspielzeit monierte der Spielertrainer des MTV Dießen, dass der Ball nicht korrekt auf dem Punkt liege. Dafür bekam er vom Unparteiischen die gelbe Karte. Sein Ziel aber hatte der Dießener erreicht: Der Schütze, der schon bereitstand, ließ sich davon aus dem Konzept bringen und schoss den Elfer daneben. Damit war die dritte Niederlage des SVH in dieser Saison besiegelt. Nicht nur deswegen war Trainer Christopher Resch bedient: Dießen sei „die unfairste Truppe, die ich gesehen habe“. „Eigentlich war es ein typischen 0:0-Spiel“

Christopher Resch „Eigentlich war es ein typischen 0:0-Spiel“, konstatierte der SVH-Coach nach der unglücklichen Niederlage beim Kreisliga-Absteiger, die die Spitzengruppe in der Kreisklasse 4 noch enger zusammenrücken lässt. „Wir sind nur schwer ins Spiel gekommen“, räumte Resch ein. Die SVH-Defensive, die schon seit Wochen ohne den verletzten Abwehrchef Peter Schroefele auskommen muss, hielt dem Druck der Hausherren aber stand. „Wirklich Zwingendes gab es nicht“, konstatierte Resch, dessen Team ab Mitte der ersten Hälfte besser ins Spiel kam. Christoph Schratt vergab die erste gute Möglichkeit (26.). Wenig später handelte sich Elias Fischer vom sehr gut leitenden Unparteiischen Thomas Sonnleitner, für einen harten Bodycheck eine Zehn-Minuten-Strafe ein (32.). Trotz Unterzahl blieben die Hohenfurcher das gefährlichere Team. Einen Freistoß-Lupfer von Patrick Schönfelder setzte Gregor Wendland an die Latte (39.), wenig später traf Schratt das Außennetz (40.).