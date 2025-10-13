Gegen „unfaire Truppe“ aus Dießen: Hohenfurch verschießt Elfer und verliert knapp

Hohenfurch vergibt beim 0:1 in Dießen einen Elfer in der Nachspielzeit. Durch den MTV-Sieg rückt die Kreisklassen-SPitzengruppe noch enger zusammen.
Als der Sieg massiv in Gefahr geriet, griff Philipp Ropers in die Psycho-Trickkiste. Beim Elfmeter für den SV Hohenfurch in der Nachspielzeit monierte der Spielertrainer des MTV Dießen, dass der Ball nicht korrekt auf dem Punkt liege. Dafür bekam er vom Unparteiischen die gelbe Karte. Sein Ziel aber hatte der Dießener erreicht: Der Schütze, der schon bereitstand, ließ sich davon aus dem Konzept bringen und schoss den Elfer daneben. Damit war die dritte Niederlage des SVH in dieser Saison besiegelt. Nicht nur deswegen war Trainer Christopher Resch bedient: Dießen sei „die unfairste Truppe, die ich gesehen habe“.
„Eigentlich war es ein typischen 0:0-Spiel“
Christopher Resch
„Eigentlich war es ein typischen 0:0-Spiel“, konstatierte der SVH-Coach nach der unglücklichen Niederlage beim Kreisliga-Absteiger, die die Spitzengruppe in der Kreisklasse 4 noch enger zusammenrücken lässt. „Wir sind nur schwer ins Spiel gekommen“, räumte Resch ein. Die SVH-Defensive, die schon seit Wochen ohne den verletzten Abwehrchef Peter Schroefele auskommen muss, hielt dem Druck der Hausherren aber stand. „Wirklich Zwingendes gab es nicht“, konstatierte Resch, dessen Team ab Mitte der ersten Hälfte besser ins Spiel kam. Christoph Schratt vergab die erste gute Möglichkeit (26.). Wenig später handelte sich Elias Fischer vom sehr gut leitenden Unparteiischen Thomas Sonnleitner, für einen harten Bodycheck eine Zehn-Minuten-Strafe ein (32.). Trotz Unterzahl blieben die Hohenfurcher das gefährlichere Team. Einen Freistoß-Lupfer von Patrick Schönfelder setzte Gregor Wendland an die Latte (39.), wenig später traf Schratt das Außennetz (40.).
Nach der Pause waren die Dießener das aktivere Team. Sie bissen sich an der besten Abwehr der Liga aber regelmäßig die Zähne aus. „Nach vorn war es aber zu wenig“, monierte Resch. Chancen blieben lange Zeit Mangelware. Erst 20 Minuten vor Schluss prüfte Levin Braun Hohenfurchs Keeper Alex Grimm erstmals ernsthaft (71.). Kurz nachdem der MTV-Kapitän wegen ständigen Moserns die gelbe Karte gesehen hatte, agierte Luis Taufratshofer im Zweikampf etwas zu ungestüm. Sein MTV-Gegenspieler kam zu Fall. Es gab zurecht Elfmeter, den Ropers sicher verwandelte – 1:0 (76.).
Danach versuchten die Hohenfurcher, den Druck zu erhöhen. Chancen ergaben sich aber nicht. Fünf Minuten vor dem Ende kassierte SVH-Coach Resch, der zu emotional einen Einwurf statt einer Ecke forderte, die Ampelkarte. Hinter dem MTV-Kasten verfolgte er danach das Geschehen. In der Nachspielzeit brachte Niklas Zimmermann SVH-Routinier Robin Swoboda zu Fall. Beim anschließenden Elfer zeigte Nico Schönfelder jedoch Nerven (90.). Er schoss neben den Pfosten, damit war die Niederlage besiegelt.