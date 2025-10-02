Nach der 0:2 Heimniederlage stehen die Vilstallöwen in Ulbering unter Zugzwang. – Foto: Thomas Martner

Gegen Ulbering und Surner: FCVE muss am Feiertag auswärts ran Verlinkte Inhalte präsentiert von KL Isar-Rott Ulbering FCVE 2023

Nach der Derbyniederlage gegen die SG Jobi war bei den Vilstallöwen erstmal Wunden lecken angesagt. Neben ein bis zwei angeschlagenen Spielern macht die jährliche Grippewelle im Herbst den FCVE unter der Woche zu schaffen. Gegen Ulbering will man nach zwei enttäuschenden Spielen endlich wieder einen Dreier einfahren.

Morgen, 14:00 Uhr TSV Ulbering Ulbering FC Velden-Eberspoint FCVE 2023 14:00 PUSH "Die Derbyschlappe ist verdaut. Wir haben mit dem FC Dingolfing die jüngste Truppe mit 23,7 Jahren im Schnitt, weshalb Leistungsschwankungen hier ganz normal sind und auch zur Entwicklung dazugehören. Wir alle wissen, woran es liegt und die Themen werden intern auch konstruktiv besprochen, weshalb wir mit den richtigen Lehren aus der Niederlage gestärkt und mit positiver Stimmung nach Ulbering fahren.", erklärte Löwencoach Andreas Kirschner die aktuelle Situation im Lager der Vilstallöwen.

Der TSV Ulbering startete ordentlich in die Kreisliga-Saison. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge will man gegen die junge Kirschnertruppe den Heimvorteil nutzen, um in die Erfolgsspur zurückzufinden. – Foto: Thomas Martner