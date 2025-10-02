Gegen Ulbering und Surner: FCVE muss am Feiertag auswärts ran

Nach der Derbyniederlage gegen die SG Jobi war bei den Vilstallöwen erstmal Wunden lecken angesagt. Neben ein bis zwei angeschlagenen Spielern macht die jährliche Grippewelle im Herbst den FCVE unter der Woche zu schaffen. Gegen Ulbering will man nach zwei enttäuschenden Spielen endlich wieder einen Dreier einfahren.
"Die Derbyschlappe ist verdaut. Wir haben mit dem FC Dingolfing die jüngste Truppe mit 23,7 Jahren im Schnitt, weshalb Leistungsschwankungen hier ganz normal sind und auch zur Entwicklung dazugehören. Wir alle wissen, woran es liegt und die Themen werden intern auch konstruktiv besprochen, weshalb wir mit den richtigen Lehren aus der Niederlage gestärkt und mit positiver Stimmung nach Ulbering fahren.", erklärte Löwencoach Andreas Kirschner die aktuelle Situation im Lager der Vilstallöwen.
Nun geht es am kommenden Feiertag gegen den TSV Ulbering - angeführt von Torjäger Andreas Surner. In der Vorsaison musste der FCVE beim TSV eine 2:1 Niederlage hinnehmen durch ein Doppelpack des aktuell vielleicht besten Stürmers der Liga. Auch der etwas engere Platz spielt dem kampferprobten Gastgeber eher in die Karten. Am Freitag wird sich zeigen, ob die junge Löwentruppe dazugelernt hat. "Mit Ulbering erwartet uns erneut eine physisch sehr starke Truppe, die mit viel Kampfgeist und zweiten Bällen ins Spiel kommen will. Mit Andi Surner haben sie einen absoluten Unterschiedsspieler, den wir zwingend in Schach halten müssen. Wir wollen schnellstmöglich zurück in die Erfolgsspur und werden alles daran setzen, die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen."