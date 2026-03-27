Gegen Traunstein: Haching II will den Aufstiegstraum retten

Haching II trifft auf den SBC Traunstein. – Foto: Bernhard Schmöller

Traunstein überwinterte in der Abstiegszone und hat seit der Winterpause richtig Gas gegeben. Das Kellerkind holte zehn Punkte aus vier Spielen und lieferte selbst dem Topteam Grünwald bei einem spektakulären 3:3 auswärts einen großen Kampf. Mit fünf Punkten Abstand zu den Abstiegsplätzen hat Traunstein nun sogar die Chance, sich frühzeitig aus dem Abstiegskampf zu verabschieden. Haching sollte also ausreichend gewarnt sein vor dem Team der Stunde.

Das Topspiel Erster gegen Zweiter war eine absolute Standortbestimmung für die junge Mannschaft der SpVgg Unterhaching II. Das 0:3 beim TSV Wasserburg zeigte der Spieltagsmannschaft aus dem Profikader die Grenzen auf. Nun im Heimspiel gegen den SB Chiemgau Traunstein (Sonntag, 14 Uhr, Sportpark Neuried) muss das Team zeigen, welche Folge die klarste Niederlage der Saison hatte.

Bayernliga-Aufstieg ist weiter möglich

Für die Rot-Blauen war die Niederlage in Wasserburg bitter, aber das Thema Bayernliga-Aufstieg hat sich noch lange nicht erledigt. Wasserburg führt mit 57 Punkten deutlich vor 1860 Rosenheim (52) und Haching (51), hat aber auch ein Spiel mehr absolviert. Dieses Trio könnte sich ein bisschen von den weiteren Spitzenmannschaften absetzen in einer Phase mit vielen unerwarteten Ergebnissen und schwächelnden Aufstiegsaspiranten. Haching II hat in den nächsten Wochen ein sehr machbares Programm mit Kontrahenten aus der unteren Tabellenhälfte.

Grundsätzlich hat die Spieltagsmannschaft der SpVgg Unterhaching mit jungen Spielern, die an den Profikader herangeführt werden sollen, Lernziele für die Entwicklung. Ein Bayernliga-Aufstieg würde dem Konstrukt jedoch vieles leichter machen. Eine Liga höher dürfte man auch minderjährige Spieler einsetzen, und da gäbe es im Nachwuchsleistungszentrum einige Talente mit 16 oder 17 Jahren, denen Einsätze im Herrenbereich guttun würden. Und das wäre auch voll im Sinne des sogenannten Hachinger Wegs.