Gegen Tabellenletzten: Optik Rathenow greift nach dem Klassenerhalt

Da in den verbleibenden zwei Spielen noch maximal sechs Punkte zu vergeben sind, bedeutet ein Sieg für die Rathenower die sichere Rettung. Alternativ wäre der Klassenerhalt auch bei einer eigenen Niederlage garantiert, sofern sowohl die SG Dynamo Schwerin als auch Tennis Borussia Berlin am Wochenende ihre Spiele verlieren.

Durch den wichtigen Sieg in der vergangenen Woche hat sich der FSV Optik Rathenow eine hervorragende Position im Endspurt erarbeitet. Derzeit belegt die Mannschaft von Trainer Ingo Kahlisch mit 35 Punkten den elften Tabellenplatz. Der Vorsprung auf den 13. Rang, den aktuell die SG Dynamo Schwerin mit 31 Punkten belegt, beträgt komfortable vier Zähler. Dahinter folgt Tennis Borussia Berlin mit 30 Punkten.

Verringerte Abstiegsgefahr durch Verbandsregularien

Die Situation im Tabellenkeller wird zudem durch externe Faktoren stark begünstigt. Der SV SCHOTT Jena aus der Thüringenliga verzichtet aus wirtschaftlichen Gründen auf einen Aufstieg, weshalb es keinen Aufsteiger aus dem Landesverband Thüringen geben wird.

Dadurch haben die Teams auf Platz 13 beider Oberligen den Klassenerhalt bereits sicher. Ob es letztlich fünf oder sechs Absteiger aus der Oberliga gibt, hängt nun ausschließlich vom Abschneiden des Meisters der Regionalliga Nordost in der Aufstiegsrelegation zur 3. Liga ab.

Rückenwind aus der Vorwoche

Das nötige Selbstvertrauen holten sich die Rathenower beim jüngsten 4:2-Erfolg gegen den TuS Makkabi Berlin. In einer ereignisreichen Partie glänzte vor allem Luka Zdep, der gleich drei Treffer zum Sieg beisteuerte. Auch Ali Ihsan Keles trug sich in die Torschützenliste ein und half entscheidend dabei, den wichtigen Heimsieg einzufahren. Diese offensive Durchschlagskraft soll nun auch im kommenden Auswärtsspiel in der Hauptstadt den Weg zum entscheidenden Sieg ebnen.

Schlusslicht als vermeintlich machbare Aufgabe

Mit dem FC Viktoria 1889 Berlin wartet ein sportlich stark angeschlagener Gegner auf Optik. Das Team von Trainer Haydar Hinisli steht mit lediglich zwölf Punkten als abgeschlagenes Tabellenschlusslicht und Absteiger auf dem 16. Platz. Die Defensive der Hauptstädter zeigte sich in dieser Spielzeit äußerst anfällig, was 102 Gegentore und damit im Schnitt weit mehr als drei Gegentreffer pro Partie belegen.

Die Formkurve der Berliner ist dramatisch negativ: Acht Niederlagen am Stück stehen zu Buche, und der letzte Punktgewinn datiert vom 7. März. In der gesamten Rückrunde gelangen Viktoria lediglich ein Sieg und ein Unentschieden.

Fan-Aktion zum vorverlegten Anpfiff in der Hauptstadt

Das Spiel wurde kurzfristig von 19 Uhr auf 18 Uhr vorverlegt. Der Verein hofft in dieser Partie dennoch auf zahlreiche und lautstarke Unterstützung der eigenen Anhänger. Um sich bei den treuen Fans zu bedanken, hat der Klub eine besondere Aktion ins Leben gerufen: Jeder Zuschauer, der zum Spiel nach Berlin reist, erhält gegen Vorlage der aufbewahrten Eintrittskarte freien Eintritt zum letzten Heimspiel der Saison gegen den FC Anker Wismar.