Gegen SVWW: Testspiel-Highlight für TuS Medenbach

Der TuS Medenbach freut sich auf ein Testspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden. – Foto: Joerg Halisch (Archiv)

Wiesbaden. Die Wiesbadener Kreisoberligisten starten in den kommenden Wochen so langsam in ihre Vorbereitungen. Nur ein Team geht die ganze Sache alles andere als langsam an: Der TuS Medenbach bestreitet bereits am kommenden Sonntag sein erstes Testspiel – und das gleich gegen den wohl stärksten Gegner der Vereinsgeschichte, den SV Wehen Wiesbaden (13 Uhr, Helmut-Schön-Sportpark). „Wir freuen uns alle unglaublich auf dieses Spiel“, so TuS-Trainer Dustin Schild.

In den letzten Jahren richtet der SVWW im Sinne der regionalen Verankerung Testspiele gegen Amateurteams aus. „Patrick Glaser, Bruder unseres Torhüters Niklas Glaser, ist bei Wehen als Organisatorischer Leiter tätig. So kam der Kontakt zum Verein zustande und wir konnten uns bewerben“, erklärt Spielertrainer Manuel Um die Hintergründe. Dass der TuS letztlich den Zuschlag bekam, freute insbesondere eine kleine Wehen-Fraktion beim Kreisoberligisten. „Wir haben einige Jungs, die sehr regelmäßig zum SV Wehen gehen und immer wieder auch auswärts mitfahren. Für sie freut es mich ganz besonders“, so Dustin Schild.

Einer davon ist Jakob Damm: „Ich bin seit meiner Kindheit Wehen-Fan und gehe schon lange ins Stadion. Der SV Wehen und der TuS Medenbach sind meine Herzensvereine. Dass beide jetzt aufeinandertreffen, ist kaum zu fassen.“ „Die Spieler kennt man natürlich von den Spielen im Stadion. Es ist ein absurder Gedanke, dass man jetzt selbst gegen sie spielt, wenn man schon gegen den ein oder anderen Kreisoberliga-Stürmer mal seine Probleme hat“, lacht Damm, der gerne nochmal gegen Fatih Kaya gespielt hätte (wechselte im Sommer zu Samsunspor). Die beiden Offensivverstärkungen, die der Drittligist kurz vor dem Trainingsauftakt präsentierte, dürften den Defensivmann aber auch zu genüge beschäftigen. So könnten Sinan Karweina (kam vom FC Luzern) und Philipp Hercher (kam vom FC Magdeburg) gegen Medenbach ihre Debüts feiern.

Taunussteiner Luft durften sie beim Trainigsstart am Montag schon mal schnuppern. Im Lager des TuS gilt es derweil möglichst vielen Spielern einen Einsatz zu ermöglichen. „Wir wollen die Jungs belohnen, die dem Verein letztes Jahr den Klassenerhalt erkämpft haben. Entsprechend wird es etwa ein 20-Mann-Kader, sodass wir in der Halbzeit komplett durchwechseln können“, so Schild. Geht es nach Jakob Damm dürfte der große Medenbacher Trikotsatz nach Abpfiff um ein Trikot ärmer sein. „Ein traumhafter Abschluss wäre ein Trikottausch. Das würden mir Dustin und Manu auch sicher nicht verübeln, wenn ich dann ein Trikot abgeben würde. Das zahle ich notfalls auch“, scherzt er.

Spiel wird in den Helmut-Schön-Sportpark verlegt

„Die Jungs sollen sich natürlich bestmöglich etwas von den Profis abschauen. Manu und ich freuen uns insbesondere auf Daniel Scherning. Erstmal ist es ein absurder Gedanke einem Profi-Coach vor und nach dem Spiel die Hand zu geben. Wir wollen dann aber auch die Gelegenheit nutzen, zwei oder drei Fragen zu stellen und vielleicht noch etwas mitzunehmen.“ Da der SVWW nur auf Naturrasen testet, musste das Spiel in den Helmut-Schön-Sportpark verlegt werden. So könnten sich die Profis sogar noch in der heimischen Brita-Arena umziehen. Angesichts des organisatorischen Aufwands nimmt der TuS Medenbach auch ein Eintrittsgeld (5 Euro Vollzahler, 3 Euro ermäßigt, Kinder unter 14 Jahren frei). Unterstützt wird der Kreisoberligist von der IG Medenbach, die die Bewirtung organisiert.