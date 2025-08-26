In der vergangenen Saison trennten sich beide Teams einmal ohne Sieger, einmal gewann Gebenbach. – Foto: Mario Wiedel

Gegen starkes Hof will Gebenbach »Leben auf dem Platz lassen« Nachholspiel des 3. Spieltages in der Bayernliga Nord - Mittwochabend: Oberpfälzer streben gegen Oberfranken den zweiten Saisonsieg an Verlinkte Inhalte Bayernliga Nord Bayern Hof Gebenbach

Zweite Englische Woche in Folge - zumindest für die DJK Gebenbach und die SpVgg Bayern Hof. Beide Teams bestreiten am Mittwochabend ein Nachholspiel. Die ursprünglich am 3. Spieltag angesetzte Partie musste aufgrund der nassen Witterung vor gut vier Wochen verlegt werden. Dieses Mal kann definitiv gespielt werden. Und gerade für die Gastgeber geht es um einiges...

Markus Kipry (Trainer, Gebenbach): "Die Stimmung in der Truppe ist eigentlich gut - trotz der Niederlage gegen Neudrossenfeld. Dieses Spiel müssen wir schnell abhaken. Das war einfach mehr als bitter, unverdient. Zwei Tore von uns wurden nicht gegeben - unbegreiflich, warum. Aber gut, was vorbei ist vorbei: Schwamm drüber! Nun also Hof. Die Bayern haben einen brutalen Start in die Saison hingelegt, keine Frage. Nach dem ganzen Theater, das sie in der Vorsaison hatten, haben sie sich sehr, sehr gut gefangen. Sie werden voller Selbstvertrauen zu uns fahren, gerade nachdem sie gegen Fortuna nach einem 0:2-Rückstand noch einen Punkt geholt haben. Aber auch wir haben nichts zu verschenken. Wir wollen ganz klar das Spiel für uns entscheiden! Dafür brauchen wir alles, was den Fußball ausmacht: Zweikampfstärke, Disziplin, jeder für jeden. Die Jungs müssen das Leben auf dem Platz lassen."



Personal: Keine Ausfälle.





Morgen, 19:00 Uhr DJK Gebenbach Gebenbach SpVgg Bayern Hof Bayern Hof 19:00 live PUSH





Thomas Popp (Sportlicher Leiter, Hof): "Nach zehn Punkten aus den vergangenen vier Spielen fahren wir mit breiter Brust nach Gebenbach. Allerdings dürfen und werden wir die DJK auf gar keinen Fall unterschätzen. Gerade Zuhause sind sie zu allem fähig, wie das 7:0 gegen den WFV verdeutlicht. Wir bereiten unsere Mannschaft auf ein kampfbetontes Spiel vor, in dem wir wieder komplett an die Grenze gehen müssen. Nur dann können wir auch aus Gebenbach etwas Zählbares mit nach Hof nehmen."



Personal: Alle Mann stehen zur Verfügung.