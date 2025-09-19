Gegen „Spitzenmannschaft“ Wasserburg: GAP will sich aus der Tristesse befreien

Garmisch-Partenkirchen – 0:5, 1:6, 5:0, 0:2, 0:5 – so lautet die Bilanz des 1. FC Garmisch-Partenkirchen aus den vergangenen fünf Spielen. Für die Zuschauer mögen die vergangenen Landesligapartien ja durchaus interessant gewesen sein. Außer, man hält es mit den Werdenfelsern. Dann war die Tristesse meist nicht weit, wie Trainer Markus Ansorge verdeutlicht: „Momentan haben wir jede Woche etwas zu verdauen.“ Nur einmal fuhr seine Truppe seit dem 4:1-Derbysieg einen Dreier ein. Doch ausgerechnet nach dem Erfolg gegen Schlusslicht Neuperlach schlug der Abgang von Top-Stürmer Moritz Müller aufs Gemüt. Die nächste Aufgabe hat es in sich: Heute (19 Uhr) steht das Auswärtsspiel beim Vierten Wasserburg an. Ansorge weiß: „Das ist eine absolute Spitzenmannschaft.“

Wobei die Kontrahenten für die Garmisch-Partenkirchner aktuell eher zweitrangig sind. Zuvorderst sind sie damit beschäftigt, ihre eigene Defensive in den Griff zu bekommen: 31 Gegentore markieren den zweitschlechtesten Wert der Liga. „Das ist einfach nicht landesliga-tauglich.“ In der Videoanalyse am Mittwoch zeigte der Coach dem Team die Fehler aus der Kirchheim-Klatsche (0:5) auf. Zu große Lücken entstanden zwischen den Ketten, auch weil „wir nicht als Mannschaft verteidigen“. Leidtragende war dann die Abwehrreihe, die selbst auch nicht vor Fehlern gefeit war und nicht immer sauber verschoben hat. „Dann hat Kirchheim genug Klasse und nutzt das über die Außen aus.“ Wobei Ansorge auch betont, dass „der Gegner aktuell aus wenig viel macht und wir aus viel wenig“. Das ist die Krux an der Sache, wenn man tief im Abstiegskampf steckt, Fortuna ist meist auf der falschen Seite.