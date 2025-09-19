Gegen „Spitzenmannschaft“ Wasserburg: GAP will sich aus der Tristesse befreien

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen muss beim TSV Wasserburg die Defensive in den Griff bekommen. Gegen den vierten der Tabelle wird das eine große Aufgabe.
Garmisch-Partenkirchen – 0:5, 1:6, 5:0, 0:2, 0:5 – so lautet die Bilanz des 1. FC Garmisch-Partenkirchen aus den vergangenen fünf Spielen. Für die Zuschauer mögen die vergangenen Landesligapartien ja durchaus interessant gewesen sein. Außer, man hält es mit den Werdenfelsern. Dann war die Tristesse meist nicht weit, wie Trainer Markus Ansorge verdeutlicht: „Momentan haben wir jede Woche etwas zu verdauen.“ Nur einmal fuhr seine Truppe seit dem 4:1-Derbysieg einen Dreier ein. Doch ausgerechnet nach dem Erfolg gegen Schlusslicht Neuperlach schlug der Abgang von Top-Stürmer Moritz Müller aufs Gemüt. Die nächste Aufgabe hat es in sich: Heute (19 Uhr) steht das Auswärtsspiel beim Vierten Wasserburg an. Ansorge weiß: „Das ist eine absolute Spitzenmannschaft.“
Wobei die Kontrahenten für die Garmisch-Partenkirchner aktuell eher zweitrangig sind. Zuvorderst sind sie damit beschäftigt, ihre eigene Defensive in den Griff zu bekommen: 31 Gegentore markieren den zweitschlechtesten Wert der Liga. „Das ist einfach nicht landesliga-tauglich.“ In der Videoanalyse am Mittwoch zeigte der Coach dem Team die Fehler aus der Kirchheim-Klatsche (0:5) auf. Zu große Lücken entstanden zwischen den Ketten, auch weil „wir nicht als Mannschaft verteidigen“. Leidtragende war dann die Abwehrreihe, die selbst auch nicht vor Fehlern gefeit war und nicht immer sauber verschoben hat. „Dann hat Kirchheim genug Klasse und nutzt das über die Außen aus.“ Wobei Ansorge auch betont, dass „der Gegner aktuell aus wenig viel macht und wir aus viel wenig“. Das ist die Krux an der Sache, wenn man tief im Abstiegskampf steckt, Fortuna ist meist auf der falschen Seite.
Mit Wasserburg wartet nun ein Kontrahent, der aus seinen Ambitionen keinen Hehl macht: Bis zuletzt will man im Kampf um den Aufstieg ein Wörtchen mitreden und hat sich hierfür nochmals verstärkt: Am Transfer-Deadline-Day sicherte sich der Club die Dienste von Danilo Dittrich. Der 30-jährige zentrale Mittelfeldspieler lief einst an der Seite von Wasserburgs Trainer Florian Heller für Unterhaching in der 3. Liga auf, zuletzt schnürte er seine Fußballschuhe für Nord-Bayernligisten TSV Kornburg.
Hinzu kommt, dass der 1. FC in den vergangenen zwei Spielzeiten beide Duelle in Wasserburg punkt- und torlos abgeben musste. „Dort hat sich der 1. FC immer schwergetan“, betont Ansorge. Angesichts dieser Tatsachen steht für den 58-Jährigen ein Erfolgserlebnis fürs Selbstvertrauen im Vordergrund, der Weg dorthin ist erst mal nebensächlich. „Wir wollen hinten gut stehen. Wenn wir mit einem 0:0 nach Hause fahren, ist das auch in Ordnung.“ Dabei kann Lukas Ende jedoch nicht mithelfen. Der Zugang vom TSV 1865 Murnau hat bei seinem Startelfdebüt durchaus positive Ansätze gezeigt, fehlt nun aber beruflich. Auch Elian Schmitt senkt mit Knieproblemen weiterhin den Daumen.