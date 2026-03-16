Gegen Solln: TSV Gräfelfing klettert aus der Abstiegszone

TSV Gräfelfing gegen FC Croatia München am 12.04.25 ab 13.15 Uhr. Am Ball: Nr. 24 - Marvin Brehm. Foto: Dagmar Rutt – Foto: Dagmar Rutt

Der TSV Gräfelfing ist auf einen direkten Nichtabstiegsplatz geklettert. Dank des 4:2-Erfolgs in Solln am Sonntag befindet sich das Team von Trainer Andreas Gries in der Kreisliga 2 nun auf Rang neun mit zwei Punkten Vorsprung auf einen Relegationsplatz. Mit nun sieben Zählern aus den ersten drei Spielen ist der Gräfelfinger Auftakt nach der Winterpause geglückt.

In Solln erlebten die Gäste einen Traumstart: Nach einer von vielen Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte schoss Marvin Brehm die Wölfe per Dropkick von der Strafraumkante in Führung. „Das war schon sein viertes Tor auf diese Art, seit er bei uns ist. Wenn er so zum Abschluss kommt, ist der Ball meistens drin“, stellte Gries fest. Johannes Münch traf nur vier Minuten später, erneut nach hohem Ballgewinn, zum 2:0 und legte kurz vor der Halbzeitpause nach ähnlichem Muster noch einen weiteren Treffer nach. Wie schon beim Gräfelfinger 3:2-Erfolg im Hinspiel brachte die vermeintlich komfortable Führung aber keine Sicherheit. Benjamin Minov erweckte die Sollner Hoffnungen mit seinem Treffer zum 1:3 nach einem Eckball noch vor dem Seitenwechsel wieder zum Leben (41.).

Im zweiten Durchgang wurde das Spiel immer hitziger, und die nach mehreren verletzungsbedingten Auswechslungen zwischenzeitlich etwas unsortierten Gäste mussten noch ein weiteres Gegentor durch Tobias Steger (82.) hinnehmen. Den Ausgleich aber konnte Gräfelfing verhindern, und zwei Minuten vor Spielende schloss der eingewechselte Quirin Hofer einen Konter erfolgreich zum vorentscheidenden 4:2 ab. „Er hat sich damit für sein gutes Spiel belohnt, sich bei der Aktion aber leider verletzt. Wir hoffen, es ist nichts Schlimmes“, so Gries.