Gegen SG Iffeldorf: Kantersieg für SV Bad Heilbrunn 8:3 gegen SG Iffeldorf

Bad Tölz-Wolfratshausen – „Wir waren gut aufgestellt, die anderen hatten nur zwölf Mann, da geht irgendwann die Luft aus“, relativierte HSV-Coach Karl Hüttl den Kantersieg. Vor allem in der Anfangsphase habe sein Team Gas gegeben, kommentierte Hüttl die 6:1-Pausenführung durch Tore von Philipp Reyer, Klaus Drotleff sowie Daniele Mulas und Sebastian Mertens (je 2). Diverse Wechsel bremsten den Elan bei den Gastgebern, woraufhin die Gäste prompt mit zwei Treffern (47./50.) auf 3:6 verkürzten. „Aber der Sieg war nie in Gefahr“, so Hüttl. „Zum Schluss haben wir uns wieder zusammengerissen.“ Die weiteren Tore zum 8:3-Endstand steuerten Drotleff (76.) und Mertens (82.) bei.

In einer ausgeglichenen Partie trennten sich die FF Geretsried und die SG Eching-Inning 2:2-Unentschieden. Nachdem die Gastgeber trotz zahlreicher Chancen partout das gegnerische Tor nicht trafen, ging die SG überraschend in Führung. „Mit einer flachen Ecke, bei der alle danebengehauen haben“, wie Teamsprecher Eki Ongerth kopfschüttelnd feststellte. „Bis auf den Torschützen.“ Benjamin Ettenberger glich wenig später zum 1:1-Pausenstand aus. Die zweite Halbzeit war ein Spiegelbild der ersten. Ab der 51. Minute mussten die Hausherren wieder einem Rückstand hinterherlaufen, den Edgars Jekabsons in der 72. Minute egalisierte. „Es war ein cooles Spiel. Beide Mannschaften haben ordentlichen Fußball gespielt und wollten nicht verlieren“, so Ongerths Fazit.