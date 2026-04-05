Gegen Schnaitheim: Kommt Bettringen nochmal an die Eins ran?

Das Duell zwischen dem Spitzenreiter und dem Tabellenelften ist brisanter, als es die nackte Platzierung zunächst vermuten lässt. Sportfreunde Dorfmerkingen II führt die Liga mit 49 Punkten aus 20 Spielen an, kam zuletzt aber gegen DJK Schwabsberg-Buch beim 2:2 und nun gegen Sportfreunde Lorch beim 4:0 zu zwei unterschiedlichen Spielverläufen, während die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II nach dem 3:0 gegen TSV Böbingen und dem 3:2-Coup bei SG Bettringen mit neuem Selbstvertrauen anreist. Das Hinspiel gewann Dorfmerkingen II am 17.09.2025 mit 2:1. Für den Primus geht es darum, vorne keine Nerven zu zeigen, für die Gäste um wertvolle Zähler im Kampf um Abstand zur Abstiegszone.

Die DJK Schwabsberg-Buch steht als Tabellensechster mit 30 Punkten solide da, hat mit dem 3:2 bei SG Heldenfingen/Heuchlingen und dem 2:1 gegen TSV Böbingen aber gezeigt, dass sie sich wieder an die obere Zone heranschieben will. Der FC Durlangen ist Neunter mit 26 Punkten und reist nach dem 3:1 bei TSV Hüttlingen sowie dem 2:0 gegen TSG Schnaitheim mit Rückenwind an. Das Hinspiel entschied Schwabsberg-Buch am 17.09.2025 mit 1:0 für sich. Es ist ein Spiel zweier Mannschaften, die zuletzt Stabilität gewonnen haben und mit einem weiteren Sieg ihre Saison deutlich in die richtige Richtung drehen könnten.

Für die SG Heldenfingen/Heuchlingen auf Rang zwölf mit 23 Punkten ist dieses Heimspiel von erheblicher Bedeutung, weil der Vorsprung auf die gefährdeten Plätze nicht beruhigend wirkt. Die Gastgeber gewannen zuletzt 3:2 gegen DJK Schwabsberg-Buch, davor unterlagen sie aber 0:1 gegen FV 08 Unterkochen und haben damit erneut ihre Schwankungen offenbart. Die TSG Nattheim ist Siebter mit 29 Punkten, holte zuletzt ein 1:1 bei TSG Schnaitheim, verlor davor jedoch 0:1 gegen TSV Hüttlingen und 0:1 gegen die SGM Tannhausen/Stödtlen. Das Hinspiel am 17.09.2025 gewann Nattheim mit 1:0, nun geht es für beide Teams darum, ob sie sich eher nach oben orientieren oder noch einmal in den Druck der unteren Tabellenhälfte geraten.

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Hier treffen zwei Mannschaften aufeinander, die im Tabellenkeller jeden Punkt wie einen kleinen Befreiungsschlag behandeln müssen. Der TSV Böbingen ist Vierzehnter mit 19 Punkten und verlor zuletzt gegen DJK Schwabsberg-Buch mit 1:2 sowie zuvor gegen Sportfreunde Dorfmerkingen II mit 0:2, während der TV Neuler als Zehnter mit 25 Punkten nach dem 2:2 gegen SSV Aalen und dem 1:0 bei SGM Tannhausen/Stödtlen leicht im Vorteil erscheint. Das Hinspiel am 17.09.2025 endete 2:2. Für Böbingen wäre ein Heimsieg enorm wichtig, um das Tabellenbild im unteren Drittel zu verändern, Neuler dagegen könnte sich mit einem Erfolg ein Stück Luft verschaffen.

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Auf dem Papier spricht vieles für den SSV Aalen, doch die Sportfreunde Lorch haben in den vergangenen Wochen gezeigt, dass sie sich nicht kampflos in ihr Schicksal fügen. Lorch ist Vorletzter mit 12 Punkten, spielte 1:1 gegen FV 08 Unterkochen und wurde dann vom Spitzenreiter Dorfmerkingen II mit 0:4 gestoppt, während der SSV Aalen als Tabellenvierter mit 34 Punkten nach dem 2:2 in Neuler und dem 4:1 gegen SGM Tannhausen/Stödtlen weiter den Blick nach oben richten darf. Das Hinspiel gewann Lorch am 17.09.2025 überraschend mit 3:2. Gerade deshalb steckt in dieser Partie trotz der klaren Tabellenlage ein reizvoller Spannungsbogen.

Germania Bargau steht mit 33 Punkten auf Rang fünf und hat nach dem 2:1 bei FV 08 Unterkochen sowie dem 2:0 bei TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II wieder deutlich gemacht, dass diese Mannschaft im oberen Drittel eine feste Größe ist. Die SGM Tannhausen/Stödtlen reist als Fünfzehnter mit 18 Punkten an, gewann zuletzt allerdings bemerkenswert 1:0 in Nattheim, nachdem sie zuvor beim SSV Aalen mit 1:4 unterlag. Das Hinspiel am 17.09.2025 war mit dem 6:0 für Bargau eine klare Angelegenheit. Für die Gastgeber ist es ein Pflichtspiel im Rennen um die Spitzenplätze, für die SGM eine weitere Gelegenheit, im Abstiegskampf Widerstandskraft zu zeigen.

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