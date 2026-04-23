 2026-04-20T12:45:22.080Z

Ligavorschau

Gegen Rodange: Niederkorn kehrt nach Hause zurück

Erstes „richtiges“ Heimspiel für den FC Progrès, Leader Differdingen trifft auf formstarkes Schlusslicht

von Paul Krier · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Nach langen Instandsetzungsarbeiten kann an diesem Wochenende wieder in Niederkorn gespielt werden
Nach langen Instandsetzungsarbeiten kann an diesem Wochenende wieder in Niederkorn gespielt werden – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Verlinkte Inhalte

BGL Ligue
Canach
Mamer
Käerjeng
Bissen

💰 Unterstützen Sie unsere Redaktion

🎖️ Bewerten Sie uns auf Google

📱 Abonnieren Sie uns auf Whatsapp

📽️ Abonnieren Sie uns auf YouTube

So., 26.04.2026, 16:00 Uhr
US Mondorf
US MondorfMondorf
US Hostert
US HostertHostert
16:00live

Formentwicklungen, Ansprüche, Kader: bei der Partie Mondorf gegen Hostert am 26.Spieltag der BGL Ligue sprechen alle Zahlen für die Gastgeber, entsprechend wäre alles andere als ein Heimsieg eine kleine Überraschung. Unser Tipp: Heimsieg.

  • Restprogramm Mondorf: Hostert (h), Swift (h), Rosport (a), Petingen (h), Strassen (a)
  • Restprogramm Hostert: Mondorf (a), Mamer (h), Swift (a), Racing (h), Rosport (a)

So., 26.04.2026, 16:00 Uhr
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
F91 Düdelingen
F91 DüdelingenDüdelingen
16:00

Vor wenigen Jahren war dieses Szenario undenkbar: bei seinem Gastspiel in Hesperingen ist Düdelingen auf dem Papier ebenfalls klarer Favorit. Beide vom (selben) Investor im Stich gelassen, haben sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt. F91 braucht den internationalen Wettbewerb, Hesperingen schlittert Richtung Ehrenpromotion. Unser Tipp: Auswärtssieg.

  • Restprogramm Swift: F91 (h), Mondorf (a), Hostert (h), Rosport (h), Petingen (a)
  • Restprogramm F91: Swift (a), Rosport (h), Petingen (a), Strassen (h), Progrès (a)

So., 26.04.2026, 16:00 Uhr
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
AS Jeunesse Esch
AS Jeunesse EschJeunesse
16:00live

Eine wegweisende Partie im Abstiegskampf bestreiten Rosport und Jeunesse Esch. Nach dem Einzug ins Pokalhalbfinale steht gleich das nächste schwere Spiel für den FC Victoria an. Verlieren ist für beide tabu, die Erfahrung spricht für die Gastgeber, genau wie der leicht bessere Trend. Unser Tipp: Heimsieg.

  • Restprogramm Rosport: Jeunesse (h), F91 (a), Mondorf (h), Progrès (a, Pokal), Swift (a), Hostert (h)
  • Restprogramm Jeunesse: Rosport (a), Petingen (h), Strassen (a), Progrès (h), Käerjeng (a)

So., 26.04.2026, 16:00 Uhr
Union Titus Petingen
Union Titus PetingenTitus
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
16:00

Spitzenreiter Differdingen ist bei Schlusslicht Petingen zu Gast. Was sich nach einer klaren Sache anfühlt, könnte ein Trugschluss aus Sicht des amtierenden Meisters sein: in der Formtabelle sind beide Teams Nachbarn, zudem hat die Union Titus dreimal hintereinander zu null gespielt und 7 Punkte aus diesen drei Partien geholt. Dennoch lautet unser Tipp: Auswärtssieg.

  • Restprogramm Petingen: Differdingen (h), Jeunesse (a), F91 (h), Mondorf (a), Swift (h)
  • Restprogramm Differdingen: Petingen (a), Strassen (h), Progrès (a), Rodange (h, Pokal), Käerjeng (h), Bissen (a)

So., 26.04.2026, 16:00 Uhr
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen
FC Jeunesse Canach
FC Jeunesse CanachCanach
16:00live

Nach der nicht eingeplanten Niederlage in Rodange hat man in Strassen die Notbremse gezogen und sein Trainerteam ausgetauscht. Dies könnte ungünstig für die Gäste aus Canach sein, die sich darauf einstellen dürften, dass in der Schlussphase der Saison beim FC UNA mit Blick auf eine Qualifikation für den internationalen Wettbewerb ein rauer Wind weht. Unser Tipp: Heimsieg.

  • Restprogramm Strassen: Canach (h), Differdingen (a), Jeunesse (h), F91 (a), Mondorf (h)
  • Restprogramm Canach: Strassen (a), Progrès (h), Käerjeng (a), Bissen (h), Mamer (a)

So., 26.04.2026, 16:00 Uhr
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
16:00live

Käerjeng hat in den vergangenen Wochen einen richtigen und wichtigen Sprung nach oben in der Tabelle gemacht und empfängt am Sonntag einen Racing, der nicht nur ein Pokal-Aus zu verdauen hat, sondern auch in der Liga seit drei Spielen ohne Sieg dasteht. Trotz ihrer Tabellenpositionen müssen beide sich nach unten orientieren. Unser Tipp: Unentschieden.

  • Restprogramm Käerjeng: Racing (h), Rodange (a), Canach (h), Differdingen (a), Jeunesse (h)
  • Restprogramm Racing: Käerjeng (a), Bissen (h), Mamer (a), Hostert (a), Rodange (h)

So., 26.04.2026, 16:00 Uhr
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
16:00live

Stärkster Aufsteiger gegen schwächster Aufsteiger: Bissen (2., 52 Punkte) kann sich nach dem Ausscheiden aus dem Pokal gegen Mamer (15., 23) auf die Meisterschaft konzentrieren, wo sogar Platz 1 in Reichweite liegt. Mamers Höhenflug ist schon seit einigen Wochen passé, Bissen ist die aktuell formstärkste Mannschaft der Liga. Unser Tipp: Heimsieg.

  • Restprogramm Bissen: Mamer (h), Racing (a), Rodange (h), Canach (a), Differdingen (h)
  • Restprogramm Mamer: Bissen (a), Hostert (a), Racing (h), Rodange (a), Canach (h)

So., 26.04.2026, 18:30 Uhr
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange
18:30

Endlich wird man in Niederkorn sagen: gegen Nachbar Rodange wird am Sonntag um 18:30 Uhr der neue Rasen im heimischen „Stade Jos Haupert“ eingeweiht, bislang musste man seine Heimspiele im Stadion des ungeliebten Nachbarn Differdingen austragen. Nach schwierigen Wochen setzte man im Pokal am Mittwoch ein Zeichen, gegen Rodange wird es aber kein Selbstläufer, zu gut waren die Ergebnisse des Gegners in den vergangenen Wochen. Unser Tipp: Unentschieden.

  • Restprogramm Progrès: Rodange (h), Canach (a), Differdingen (h), Rosport (h, Pokal), Jeunesse (a), F91 (h)
  • Restprogramm Rodange: Progrès (a), Käerjeng (h), Bissen (a), Niederkorn (a, Pokal), Mamer (h), Racing (a)
__________________

Hinweis

Auf FuPa kann jeder User selbst einen Liveticker betreiben. Probiert es aus - es winken Punkte, die ihr später gegen tolle Prämien einlösen könnt.