Gegen Rodange: Niederkorn kehrt nach Hause zurück

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Formentwicklungen, Ansprüche, Kader: bei der Partie Mondorf gegen Hostert am 26.Spieltag der BGL Ligue sprechen alle Zahlen für die Gastgeber, entsprechend wäre alles andere als ein Heimsieg eine kleine Überraschung. Unser Tipp: Heimsieg.
Vor wenigen Jahren war dieses Szenario undenkbar: bei seinem Gastspiel in Hesperingen ist Düdelingen auf dem Papier ebenfalls klarer Favorit. Beide vom (selben) Investor im Stich gelassen, haben sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt. F91 braucht den internationalen Wettbewerb, Hesperingen schlittert Richtung Ehrenpromotion. Unser Tipp: Auswärtssieg.
Eine wegweisende Partie im Abstiegskampf bestreiten Rosport und Jeunesse Esch. Nach dem Einzug ins Pokalhalbfinale steht gleich das nächste schwere Spiel für den FC Victoria an. Verlieren ist für beide tabu, die Erfahrung spricht für die Gastgeber, genau wie der leicht bessere Trend. Unser Tipp: Heimsieg.
Spitzenreiter Differdingen ist bei Schlusslicht Petingen zu Gast. Was sich nach einer klaren Sache anfühlt, könnte ein Trugschluss aus Sicht des amtierenden Meisters sein: in der Formtabelle sind beide Teams Nachbarn, zudem hat die Union Titus dreimal hintereinander zu null gespielt und 7 Punkte aus diesen drei Partien geholt. Dennoch lautet unser Tipp: Auswärtssieg.
Nach der nicht eingeplanten Niederlage in Rodange hat man in Strassen die Notbremse gezogen und sein Trainerteam ausgetauscht. Dies könnte ungünstig für die Gäste aus Canach sein, die sich darauf einstellen dürften, dass in der Schlussphase der Saison beim FC UNA mit Blick auf eine Qualifikation für den internationalen Wettbewerb ein rauer Wind weht. Unser Tipp: Heimsieg.
Käerjeng hat in den vergangenen Wochen einen richtigen und wichtigen Sprung nach oben in der Tabelle gemacht und empfängt am Sonntag einen Racing, der nicht nur ein Pokal-Aus zu verdauen hat, sondern auch in der Liga seit drei Spielen ohne Sieg dasteht. Trotz ihrer Tabellenpositionen müssen beide sich nach unten orientieren. Unser Tipp: Unentschieden.
Stärkster Aufsteiger gegen schwächster Aufsteiger: Bissen (2., 52 Punkte) kann sich nach dem Ausscheiden aus dem Pokal gegen Mamer (15., 23) auf die Meisterschaft konzentrieren, wo sogar Platz 1 in Reichweite liegt. Mamers Höhenflug ist schon seit einigen Wochen passé, Bissen ist die aktuell formstärkste Mannschaft der Liga. Unser Tipp: Heimsieg.
Endlich wird man in Niederkorn sagen: gegen Nachbar Rodange wird am Sonntag um 18:30 Uhr der neue Rasen im heimischen „Stade Jos Haupert“ eingeweiht, bislang musste man seine Heimspiele im Stadion des ungeliebten Nachbarn Differdingen austragen. Nach schwierigen Wochen setzte man im Pokal am Mittwoch ein Zeichen, gegen Rodange wird es aber kein Selbstläufer, zu gut waren die Ergebnisse des Gegners in den vergangenen Wochen. Unser Tipp: Unentschieden.
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Auf FuPa kann jeder User selbst einen Liveticker betreiben. Probiert es aus - es winken Punkte, die ihr später gegen tolle Prämien einlösen könnt.