Gegen Rodange: Niederkorn kehrt nach Hause zurück

Nach langen Instandsetzungsarbeiten kann an diesem Wochenende wieder in Niederkorn gespielt werden – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

So., 26.04.2026, 16:00 Uhr US Mondorf Mondorf US Hostert Hostert 16:00 live PUSH

Formentwicklungen, Ansprüche, Kader: bei der Partie Mondorf gegen Hostert am 26.Spieltag der BGL Ligue sprechen alle Zahlen für die Gastgeber, entsprechend wäre alles andere als ein Heimsieg eine kleine Überraschung. Unser Tipp: Heimsieg.

Restprogramm Mondorf: Hostert (h), Swift (h), Rosport (a), Petingen (h), Strassen (a)

Restprogramm Hostert: Mondorf (a), Mamer (h), Swift (a), Racing (h), Rosport (a)

So., 26.04.2026, 16:00 Uhr FC Swift Hesperingen Hesperingen F91 Düdelingen Düdelingen 16:00 PUSH

Vor wenigen Jahren war dieses Szenario undenkbar: bei seinem Gastspiel in Hesperingen ist Düdelingen auf dem Papier ebenfalls klarer Favorit. Beide vom (selben) Investor im Stich gelassen, haben sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt. F91 braucht den internationalen Wettbewerb, Hesperingen schlittert Richtung Ehrenpromotion. Unser Tipp: Auswärtssieg. Restprogramm Swift: F91 (h), Mondorf (a), Hostert (h), Rosport (h), Petingen (a)

Restprogramm F91: Swift (a), Rosport (h), Petingen (a), Strassen (h), Progrès (a)

So., 26.04.2026, 16:00 Uhr FC Victoria Rosport Rosport AS Jeunesse Esch Jeunesse 16:00 live PUSH

Eine wegweisende Partie im Abstiegskampf bestreiten Rosport und Jeunesse Esch. Nach dem Einzug ins Pokalhalbfinale steht gleich das nächste schwere Spiel für den FC Victoria an. Verlieren ist für beide tabu, die Erfahrung spricht für die Gastgeber, genau wie der leicht bessere Trend. Unser Tipp: Heimsieg. Restprogramm Rosport: Jeunesse (h), F91 (a), Mondorf (h), Progrès (a, Pokal), Swift (a), Hostert (h)

Restprogramm Jeunesse: Rosport (a), Petingen (h), Strassen (a), Progrès (h), Käerjeng (a)

So., 26.04.2026, 16:00 Uhr Union Titus Petingen Titus FC Differdingen 03 Differdingen 16:00 PUSH

Spitzenreiter Differdingen ist bei Schlusslicht Petingen zu Gast. Was sich nach einer klaren Sache anfühlt, könnte ein Trugschluss aus Sicht des amtierenden Meisters sein: in der Formtabelle sind beide Teams Nachbarn, zudem hat die Union Titus dreimal hintereinander zu null gespielt und 7 Punkte aus diesen drei Partien geholt. Dennoch lautet unser Tipp: Auswärtssieg. Restprogramm Petingen: Differdingen (h), Jeunesse (a), F91 (h), Mondorf (a), Swift (h)

Restprogramm Differdingen: Petingen (a), Strassen (h), Progrès (a), Rodange (h, Pokal), Käerjeng (h), Bissen (a)

So., 26.04.2026, 16:00 Uhr FC UNA Strassen Strassen FC Jeunesse Canach Canach 16:00 live PUSH

Nach der nicht eingeplanten Niederlage in Rodange hat man in Strassen die Notbremse gezogen und sein Trainerteam ausgetauscht. Dies könnte ungünstig für die Gäste aus Canach sein, die sich darauf einstellen dürften, dass in der Schlussphase der Saison beim FC UNA mit Blick auf eine Qualifikation für den internationalen Wettbewerb ein rauer Wind weht. Unser Tipp: Heimsieg. Restprogramm Strassen: Canach (h), Differdingen (a), Jeunesse (h), F91 (a), Mondorf (h)

Restprogramm Canach: Strassen (a), Progrès (h), Käerjeng (a), Bissen (h), Mamer (a)

So., 26.04.2026, 16:00 Uhr UN Käerjeng 97 Käerjeng Racing FC Union Luxemburg Racing 16:00 live PUSH

Käerjeng hat in den vergangenen Wochen einen richtigen und wichtigen Sprung nach oben in der Tabelle gemacht und empfängt am Sonntag einen Racing, der nicht nur ein Pokal-Aus zu verdauen hat, sondern auch in der Liga seit drei Spielen ohne Sieg dasteht. Trotz ihrer Tabellenpositionen müssen beide sich nach unten orientieren. Unser Tipp: Unentschieden. Restprogramm Käerjeng: Racing (h), Rodange (a), Canach (h), Differdingen (a), Jeunesse (h)

Restprogramm Racing: Käerjeng (a), Bissen (h), Mamer (a), Hostert (a), Rodange (h)

So., 26.04.2026, 16:00 Uhr FC Atert Bissen Bissen FC Mamer 32 Mamer 16:00 live PUSH

Stärkster Aufsteiger gegen schwächster Aufsteiger: Bissen (2., 52 Punkte) kann sich nach dem Ausscheiden aus dem Pokal gegen Mamer (15., 23) auf die Meisterschaft konzentrieren, wo sogar Platz 1 in Reichweite liegt. Mamers Höhenflug ist schon seit einigen Wochen passé, Bissen ist die aktuell formstärkste Mannschaft der Liga. Unser Tipp: Heimsieg. Restprogramm Bissen: Mamer (h), Racing (a), Rodange (h), Canach (a), Differdingen (h)

Restprogramm Mamer: Bissen (a), Hostert (a), Racing (h), Rodange (a), Canach (h)

So., 26.04.2026, 18:30 Uhr FC Progrès Niederkorn Progrès FC Rodange 91 Rodange 18:30 PUSH