Gegen Rellinghausen: Scherpenberg erwartet „Riesenbrocken“ zum Auftakt

Am Freitagabend startet der SV Scherpenberg in die neue Spielzeit in der Landesliga, Gruppe 2, zum Auftakt geht es gegen den ESC Rellinghausen. Der anstehende Kontrahent gilt als ambitionierter Anwärter auf die Aufstiegsränge, folglich stellt das Auftaktspiel für den SVS einen echten Gradmesser dar. Cheftrainer Christian Mikolajczak erwartet demnach einen starken Kontrahenten, weiß aber auch um die Qualitäten seiner Mannschaft.

Gleich im Eröffnungsspiel der neuen Landesliga-Saison kommt es zwischen dem SV Scherpenberg und dem ESC Rellinghausen zu einem hochkarätigen Aufeinandertreffen. Während die Hausherren die vorige Spielzeit auf einem ordentlichen neunten Tabellenrang abgeschlossen haben, beendete der Essener Kontrahent die Saison auf Platz fünf. Aufgrund einiger vielversprechender Neuverpflichtungen verspricht sich der ESC viel von der anstehenden Spielzeit, weshalb SVS-Chefcoach Christian Mikolajczak gegenüber dem RevierSport von einem schwerem Auftaktspiel ausgeht.

Die abgelaufene Landesliga-Saison verlief für den SV Scherpenberg nicht immer ganz nach Plan, sinnbildlich hierfür war allen voran das Rückrunden-Duell mit Lokalkontrahent SV Budberg, was nach eigentlichem 2:0-Erfolg anschließend gegen den SVS gewertet wurde. Grund dafür waren fehlende Spielberechtigungen für fünf damals startende Scherpenberg-Akteure.

Mit Blick auf die anstehende Spielzeit hofft Übungsleiter Mikolajczak auf eine problemfreie Spielzeit, auch wenn die Sommer-Vorbereitung nicht immer einwandfrei verlief: „Die Vorbereitung war bei uns ein bisschen durchwachsen, weil wir sehr viele im Urlaub hatten. Wir hatten so gut wie nie die volle Kapelle da“, bemängelt der Chefcoach, stellt aber zugleich klar: „Wir werden im Laufe der Woche darüber reden, was wir als Ziel ausmachen. Wir wollen auf jeden Fall wieder einstellig sein, das kann ich schonmal sagen. Alles weitere wird sich im Laufe der Saison zeigen - verletzungstechnisch, wie sich die Mannschaft entwickeln wird. Dann haben wir einen sehr guten Kader und können viel erreichen.“

Einen ersten Schritt hat der SVS bereits am vergangenen Wochenende vollbracht, als durch einen 5:2-Erfolg bei Bezirksligist SC 1920 Oberhausen die zweite Runde im Niederrheinpokal klargemacht wurde. Mit dem Auftaktduell gegen den ESC Rellinghausen wartet nun allerdings eine schwere Aufgabe auf die Mikolajczak-Elf, wie der 44-jährige Übungsleiter hervorhebt: „Es wird ein kampfbetontes Spiel. Rellinghausen lebt von der mannschaftlichen Geschlossenheit. Da wartet auf uns ein Riesenbrocken, das ist eine Mannschaft, die ich nächstes Jahr sehr hoch einschätze“, ordnet Mikolajcak den anstehenden Gegner ein. In der vergangenen Spielzeit setzte sich der Kontrahent aus Rellinghausen sowohl im Hin- als auch im Rückspiel gegen den SVS durch.

Abgang von Top-Torjäger nur schwer zu ersetzen

Mit Marcio Jordan Blank hat der SV Scherpenberg nicht nur seinen besten Torjäger aus der abgelaufenen Landesliga-Spielzeit verloren, sondern auch den Torschützenkönig der vergangenen Spielzeit: Mit überragenden 31 Treffern und sieben Assists in 29 Ligaeinsätzen war der 21-jährige Sturmtank das Herzstück der SVS-Offensive, zur kommenden Spielzeit zog es den im Nachwuchs des KFC Uerdingen ausgebildeten Torjäger zum VfB Homberg in die Oberliga Niederrhein. Inwiefern der SVS den Offensiv-Akteur in der kommenden Saison ersetzen kann, wird zu sehen sein. Mit Baha Arslanboga von Ligarivale 1. FC Lintfort und Vedad Music von Oberligist SC Union Nettetal haben sich die Blau-Weißen in jedem Fall die Dienste von zwei vielversprechenden Stürmern gesichert.