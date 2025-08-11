Gegen Planegg: SV Pullach kassiert erste Niederlage

Die erste Punktspiel-Niederlage des SV Pullach nach dem Abstieg in die Bezirksliga fiel mit einem 1:4 (0:1) zuhause gegen den SV Planegg-Krailling gleich recht deutlich aus. Dabei sah Trainer Fabian Beigl einen ordentlichen Start seiner Elf: „Die ersten zehn, 15 Minuten sind wir gut reingekommen.“ Die Raben hatten Chancen durch Antonio Brandi, dessen Schuss zu unplatziert war, um Torwart Simon Oppolzer zu überwinden, und Robin Hoffmann, der drüber zielte. „Das waren richtig gute Spielzüge“, lobte Beigl, dessen Mannschaft nach der Trinkpause aus dem Tritt kam. „Wir haben den Faden verloren und Planegg ins Spiel kommen lassen“, so Beigl. „Wir waren zu weit weg, haben lange Bälle unterlaufen und waren zu schläfrig.“

Leopold Adomeit konnte einmal noch auf der Linie retten, doch nach einem weiten Pass und Pullacher Stellungsfehler erzielte Aleksandar Demonjic (30.) die Pausenführung für die Gäste. Nach dem Wechsel kamen die Raben wieder besser ins Spiel, kassierten aber schnell das 0:2, erneut durch Demonjic (47.), „nach schlechtem Abwehrverhalten“, wie Beigl kritisierte.

Mit dem 1:2 durch Maximilian Stapfs Kopfball nach einer Flanke von David Perl (69.), habe sein Team „wieder Aufwind“ bekommen, so Beigl. Der flaute eine Viertelstunde vor dem Ende aber wieder ab. Zunächst forderten die Raben nach einer Attacke gegen Perl vergeblich einen Strafstoß. Im direkten Gegenzug klärte SVP-Torwart Leopold Bayerschmidt eigentlich sauber, trotzdem gab es diesmal Elfmeter. Der Unparteiische habe nach dem Spiel selber zugegeben, dass es keiner war, verriet Beigl und schilderte die Situation aus seiner Sicht: „Er hat eigentlich erst nicht gepfiffen, der Linienrichter nur kurz gewunken. Das war wohl ein Kommunikationsproblem.“ Zwar stellte der SVP-Coach grundsätzlich klar: „Der Schiedsrichter war nicht schuld an unserer Niederlage.“ Aber, nachdem Mario Simic vom Punkt getroffen hatte (76.), war das Spiel entschieden. „Das 3:1 hat uns den Stecker gezogen, das Spiel ist danach abgeflacht“, so Beigl. Momko Kojic stellte per Kopf noch auf 1:4 (90.+4). „Am Ende war es verdient. Planegg hat offensiv schon viel Qualität. Bei uns fehlt die letzte Konsequenz“, brachte Pullachs Coach den Unterschied zwischen beiden Teams auf den Punkt.