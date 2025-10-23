 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Düren 77 auf dem Vormarsch.
Düren 77 auf dem Vormarsch. – Foto: Marian Stanienda

Gegen Oberzier und Golzheim: Kann der FC Düren 77 zweite Kraft werden?

Kreisliga A Düren: Der FC Düren 77 spielt am Donnerstag gegen den BC Oberzier und am Sonntag gegen den FC Golzheim. So läuft der 9. Spieltag.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Düren
Welldorf
Lohn
SC Jülich/SV Hoengen
F´aldenhoven

Vor dem 9. Spieltag der Kreisliga A Düren absolviert der FC Düren 77 am Donnerstag erst noch ein Heimspiel gegen den BC Oberzier, bevor der FC Golzheim am Sonntag in Düren gastiert. Es winkt Platz zwei - und damit ein Topspiel gegen den FCG! Borussia Freialdenhoven gastiert erst im März in Oberzier. Schlusslicht Rhenania Lohn empfängt zudem Tabellenführer Winden. So läuft die Woche:

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Düren

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Spieltag 8:

Heute, 19:30 Uhr
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
19:30
Spieltext Düren 77 - Oberzier

Spieltag 9:

Sa., 25.10.2025, 18:30 Uhr
Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Grün-Weiß Welldorf-GüstenWelldorf
SG Nörvenich-Hochkirchen
SG Nörvenich-HochkirchenNörvenich
18:30live
Spieltext Welldorf - Nörvenich

Sa., 25.10.2025, 18:30 Uhr
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
18:30
Spieltext Koslar - Wenau

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
FC Golzheim
FC GolzheimGolzheim
15:00
Spieltext Düren 77 - Golzheim

So., 26.10.2025, 15:30 Uhr
Schwarz-Weiß Düren
Schwarz-Weiß DürenSW Düren
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
15:30live
Spieltext SW Düren - Barmen

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
SC Jülich/SV Hoengen
SC Jülich/SV HoengenSC Jülich/SV Hoengen
15:00live
Spieltext Burgwart - SC Jülich/SV Ho...

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
JSV Frenz
JSV FrenzFrenz
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln
15:00
Spieltext Frenz - H.-Stammeln

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
15:00live
Spieltext Lohn - Winden

Mi., 04.03.2026, 19:30 Uhr
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
19:30
Spieltext Oberzier - F´aldenhoven

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

10. Spieltag
Fr., 31.10.25 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - Viktoria Koslar
Sa., 01.11.25 18:00 Uhr Salingia Barmen - FC Düren 77
So., 02.11.25 14:00 Uhr VfVuJ Winden - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 02.11.25 14:30 Uhr FC Golzheim - BC Oberzier
So., 02.11.25 14:30 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Rhenania Lohn
So., 02.11.25 14:30 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - SG Germania Burgwart
So., 02.11.25 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Schwarz-Weiß Düren
So., 02.11.25 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - JSV Frenz

11. Spieltag
Sa., 08.11.25 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 09.11.25 14:30 Uhr JSV Frenz - Borussia Freialdenhoven
So., 09.11.25 14:30 Uhr FC Golzheim - Salingia Barmen
So., 09.11.25 14:30 Uhr SG Germania Burgwart - VfVuJ Winden
So., 09.11.25 14:30 Uhr Rhenania Lohn - Jugendsport Wenau
So., 09.11.25 15:00 Uhr BC Oberzier - Viktoria Koslar
So., 09.11.25 15:00 Uhr FC Düren 77 - SC Jülich/SV Hoengen
So., 09.11.25 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - SG Nörvenich-Hochkirchen

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Düren

_______________

>>> Die aktuellen News auf FuPa Mittelrhein

Aufrufe: 023.10.2025, 13:00 Uhr
redAutor