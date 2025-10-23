Düren 77 auf dem Vormarsch. – Foto: Marian Stanienda

Gegen Oberzier und Golzheim: Kann der FC Düren 77 zweite Kraft werden? Kreisliga A Düren: Der FC Düren 77 spielt am Donnerstag gegen den BC Oberzier und am Sonntag gegen den FC Golzheim. So läuft der 9. Spieltag. Verlinkte Inhalte Kreisliga A Düren Welldorf Lohn SC Jülich/SV Hoengen F´aldenhoven + 12 weitere

Vor dem 9. Spieltag der Kreisliga A Düren absolviert der FC Düren 77 am Donnerstag erst noch ein Heimspiel gegen den BC Oberzier, bevor der FC Golzheim am Sonntag in Düren gastiert. Es winkt Platz zwei - und damit ein Topspiel gegen den FCG! Borussia Freialdenhoven gastiert erst im März in Oberzier. Schlusslicht Rhenania Lohn empfängt zudem Tabellenführer Winden. So läuft die Woche:

________________ So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren