Gegen Oberzier und Golzheim: Kann der FC Düren 77 zweite Kraft werden?

Vor dem 9. Spieltag der Kreisliga A Düren absolviert der FC Düren 77 am Donnerstag erst noch ein Heimspiel gegen den BC Oberzier, bevor der FC Golzheim am Sonntag in Düren gastiert. Es winkt Platz zwei - und damit ein Topspiel gegen den FCG! Borussia Freialdenhoven gastiert erst im März in Oberzier. Schlusslicht Rhenania Lohn empfängt zudem Tabellenführer Winden. So läuft die Woche:
Spieltag 8:
Spieltag 9:
10. Spieltag
Fr., 31.10.25 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - Viktoria Koslar
Sa., 01.11.25 18:00 Uhr Salingia Barmen - FC Düren 77
So., 02.11.25 14:00 Uhr VfVuJ Winden - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 02.11.25 14:30 Uhr FC Golzheim - BC Oberzier
So., 02.11.25 14:30 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Rhenania Lohn
So., 02.11.25 14:30 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - SG Germania Burgwart
So., 02.11.25 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Schwarz-Weiß Düren
So., 02.11.25 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - JSV Frenz
11. Spieltag
Sa., 08.11.25 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 09.11.25 14:30 Uhr JSV Frenz - Borussia Freialdenhoven
So., 09.11.25 14:30 Uhr FC Golzheim - Salingia Barmen
So., 09.11.25 14:30 Uhr SG Germania Burgwart - VfVuJ Winden
So., 09.11.25 14:30 Uhr Rhenania Lohn - Jugendsport Wenau
So., 09.11.25 15:00 Uhr BC Oberzier - Viktoria Koslar
So., 09.11.25 15:00 Uhr FC Düren 77 - SC Jülich/SV Hoengen
So., 09.11.25 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - SG Nörvenich-Hochkirchen