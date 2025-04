Gegen Ober-Olm wieder in die Erfolgsspur

Nach der klaren Niederlage gegen Aufstiegsfavorit 1. FSV Mainz 05 ist die Zielsetzung des Frauen-Teams der SV Elversberg klar: Im Regionalliga-Auswärtsspiel beim SV Ober-Olm will die Mannschaft an diesem Wochenende wieder punkten. Die Partie wird am Sonntag, 13. April, um 15.00 Uhr auf dem Kunstrasen in Ober-Olm ausgetragen.

„Wir sind natürlich nicht glücklich über das Ergebnis gegen Mainz gewesen, aber es war schon erkennbar, dass wir außergewöhnlich viele Ausfälle hatten“, sagt SVE-Trainer Gaspare Alaimo vor dem Auswärtsspiel beim Tabellenvorletzten: „Das ist jetzt glücklicherweise wieder anders. Wir wollen gegen Ober-Olm direkt wieder in die Erfolgsspur.“ Die Spielerinnen, die in der vergangenen Woche durch ihre Länderspielreisen gefehlt hatten, sind dabei mit positiven Eindrücken zur SVE zurückgekehrt: Laureta Crnaveri war in der Nations League mit dem Kosovo im Einsatz und feierte ein 3:0 gegen Nordmazedonien. Leila Schmit und Rachel Kirps siegten mit Luxemburg in Armenien (3:1) und Liechtenstein (3:2).