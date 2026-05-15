Gegen München 54: SpVgg Kammerberg kämpft um den direkten Klassenerhalt

Martin Reindl von der SpVgg Kammerberg – Foto: Michalek

Ein Remis reicht der SpVgg Kammerberg am Samstag zum direkten Klassenerhalt. Trainer Medeleanu setzt auf das gestiegene Selbstvertrauen seiner Mannschaft.

Für die SpVgg Kammerberg geht es am letzten Spieltag in der Bezirksliga Nord um nicht weniger als den direkten Klassenerhalt. Vor dem Heimspiel gegen den TSV 54 München am Samstag (14 Uhr) hat die Mannschaft von Trainer Victor Medeleanu alles in der eigenen Hand.

Kammerberg geht als Tabellenelfter ins Saisonfinale und liegt damit zwei Punkte vor der SpVgg Altenerding, die aktuell den ersten Relegationsplatz belegt. Weil die Spielvereinigung zudem den direkten Vergleich klar gewonnen hat, würde bereits ein Remis gegen München 54 reichen, um drin zu bleiben. „Wir müssen nur auf uns schauen und unbedingt punkten, um die Klasse zu halten“, sagt Medeleanu.

Der Trainer weiß allerdings auch, dass seine Mannschaft trotz der guten Ausgangsposition unter Druck steht – und damit umgehen muss. Er versucht, die Situation einfach zu halten. „So viel gibt es eigentlich nicht zu sagen: Es ist ein Spiel, das zeigt, in welche Richtung es für uns geht“, erklärt der Coach.

Die vergangenen Wochen machen den Kammerbergern dabei Mut. Nach schwierigen Monaten im Frühjahr stabilisierte sich die Mannschaft zuletzt. Besonders wichtig war der 3:2-Erfolg gegen den TSV Gaimersheim, bei dem die SpVgg einen Rückstand drehte und damit auch mental ein Zeichen setzte. Es folgte ein souveräner 2:0-Auswärtssieg beim TSV Ober-/Unterhaunstadt.

„Ich habe schon gemerkt, dass die Stimmung im Training nach den letzten beiden Siegen positiv war. Wir gehen mit Selbstvertrauen in das Spiel“, sagt Medeleanu. Der Ex-Profi hofft, dass es sein letzter Auftritt als Kammerberg-Trainer wird. Während der Winterpause war bekannt geworden, dass sich die Wege nach der Saison trennen. Zusätzliche Relegationsspiele würde der Coach gerne vermeiden.

Die personelle Situation hat sich vor dem Saisonfinale etwas entspannt. Zwar fehlen Robert Villand und Mario Stanic weiterhin, dafür kehren mit Kapitän Alexander Nefzger und Martin Reindl zwei wichtige Fußballer zurück. „Die Kadersituation ist besser als in den vergangenen Wochen“, sagt Medeleanu. Gerade die Rückkehr von Nefzger dürfte der Defensive mehr Stabilität verleihen.

Für den Gegner geht es tabellarisch übrigens um nichts mehr. Der TSV 54 München wird die Saison entweder auf dem 13. oder 14. Platz abschließen und in die Abstiegsrelegation gehen. Altenerding muss zeitgleich beim bereits feststehenden Meister SV Nord Lerchenau antreten. Kammerberg möchte sich von dem, was sich auf den anderen Plätzen tut, aber nicht ablenken lassen – und mit einem eigenen Erfolg für klare Verhältnisse sorgen.