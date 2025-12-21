Gegen Meister Bayern München brauchen Bayers Frauen Effizienz

Wie im ersten Duell mit dem Titelfavoriten und souveränen Tabellenführer gelten die Leverkusenerinnen als klarer Außenseiter. Nur einmal hat der FCB in der Hinrunde Punkte liegen lassen – kurioserweise beim 0:0 gegen Schlusslicht Carl Zeiss Jena. Dagegen steht eine erste Halbserie der Leverkusenerinnen, deren Ertrag der sichtbar verbesserten Spielanlage nicht gerecht wird. Obwohl sie dominanter auftraten als in der starken Hinrunde des Vorjahrs und diesmal 13 statt elf Partien gespielt wurden, blieb die Elf von Coach Roberto Pätzold mit 22 Zählern unter der damaligen Ausbeute von 26 Punkten.

Der große Unterschied war die Zahl der Niederlagen. Vergangene Saison unterlag Bayer in der ersten Saisonhälfte einzig München. Diesmal zogen sie zusätzlich gegen Vizemeister Wolfsburg, in Freiburg, gegen Essen und zuletzt beim Überraschungsdritten Werder Bremen den Kürzeren.

Personalsorgen beschäftigen Bayer

Wie schon dort, wo ein höchst umstrittener Elfmeter den Ausschlag gab, standen die Leverkusenerinnen aber auch häufiger auf der falschen Seite merkwürdiger Entscheidungen der Unparteiischen und hatten zudem mit einigen Ausfällen durch Sperren, vor allem aber durch Verletzungen zu kämpfen. Shen Menglu hat nach ihrem Kreuzbandriss aus dem Vorjahr noch nicht wieder das Feld gesehen. Mit Cornelia Kramer fehlte die beste Bayer-Torschützin der vergangenen Spielzeit fast die komplette Hinrunde. Vorübergehend musste in Anne Moll sogar die dritte Keeperin das Tor hüten, da Friederike Repohl verletzt war und Ersatz Charlotte Voll zunächst gesperrt und anschließend ebenfalls verletzt ausfiel. Und Zugang Carlotta Wamser fehlt angeschlagen bereits seit Wochen und wird aller Voraussicht nach auch das Spiel gegen München verpassen.

Ohne Hoffnung gehen Pätzold und seine Schützlinge nicht in die knifflige letzte Aufgabe des Jahres. Denn Kramer und Repohl sind inzwischen zurück und zudem hat der Tabellenfünfte sich trotz aller Ausfälle gegen jeden Gegner ausreichend Torchancen erarbeitet, es nur immer mal wieder an der nötigen Effizienz mangeln lassen. Das konsequente Ausnutzen von Gelegenheiten wird gegen den FCB besonders wichtig sein, soll es etwas mit einem Überraschungserfolg werden.

____

____

____

