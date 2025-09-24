"Gegen meine alte Liebe tippe ich nicht"

In der ersten Spielrunde hatte Borussia Neunkirchens derzeit verletzter Angreifer Norman Schmitt sieben Punkte geholt - die es nun von Vogel zu überbieten gilt. Für das exakt richtige Ergebnis erhält der Expertentipper fünf Punkte. Drei Punkte gibt es für die richtige Tordifferenz (zum Beispiel 5:3 statt 4:2). Und einen Punkt gibt es für die richtige Tendenz (beispielsweise 4:0 statt 3:0).

"Die Quierschieder sind als einzige Mannschaft der Liga noch ungeschlagen und verfügen in der gesamten Mannschaft über eine richtig gute Qualität. Marpingen/Urexweiler hat es dort schwer, etwas Zählbares mitzunehmen."

"Gegen meine alte Liebe FSV Jägersburg tippe ich nicht. Die Jägersburger hatten zuletzt viele Ausfälle zu beklagen und treffen nun auf eine richtig starke Mannschaft. Ich traue meinen ehemaligen Mitspielern aber auf jeden Fall einen Sieg zu."

Ballweiler/Wecklingen - Brebach 0:2.

Die Brebacher verfügen über eine super individuelle Qualität, während Ballweiler/Wecklingen noch nicht so richtig in der Saison angekommen scheint."

Schwalbach - Neunkirchen 2:2.

In Schwalbach ist es für Auswärtsmannschaften immer extrem schwer, zu bestehen. Die Neunkircher verfügen ebenfalls über eine gute Mannschaft, haben aber bereits einige Punkte liegen lassen."

Limbach - Herrensohr 1:3.

"Die Limbacher mussten zuletzt gegen Elversberg einen herben Dämpfer hinnehmen. Man muss jetzt abwarten, ob sie das so schnell wieder aus den Kleidern schütteln können. Die Herrensohrer Mannschaft macht das bislang richtig gut."

Merchweiler - Reisbach 1:1.

"Das ist so ein Spiel, bei dem ich keinen klaren Favoriten ausmachen kann. Beide Mannschaften können an guten Tagen jedem Gegner in dieser Liga das Leben richtig schwer machen."

Saar 05 - Rastpfuhl 1:1.

"Es ist ein Derby, in dem beide Mannschaften etwas holen müssen, um ihre Tabellensituation zu verbessern. Auch hier sehe ich keinen Favoriten."

FCS II - Hasborn 0:2.

"Saarbrücken ist wie wir ein Aufsteiger. Sie sind stets in der Offensive für Tore gut, kassieren aber auch meist einige. Die Hasborner haben schon enorm viel Qualität im Team, so dass ich ihnen in diesem Spiel einen Auswärtssieg zutraue."

Köllerbach - Bliesmengen/Bolchen 0:2.

"Natürlich ist es für Auswärtsmannschaften in Köllerbach nie leicht. Aber wenn wir weiterhin so gut in der Defensive wie bislang stehen und vorne uns für das Herausarbeiten der bislang noch nicht so gut genutzten Chancen mehr belohnen, können wir dieses Spiel gewinnen."

Vielen Dank, Gerle, für deine Einschätzung und weiterhin eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison!