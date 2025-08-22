Gegen "Mannschaft mit riesigem Potenzial": VfR vor schwerer Aufgabe

Garching – Mit zuletzt zwei Siegen ist der VfR Garching in der Bezirksliga angekommen, aber jetzt wartet eine richtig knackige Aufgabe. Mit dem TSV Gaimersheim empfängt Garching am Sonntag (15 Uhr, Sportanlage an der Schleißheimer Straße) einen heißen Meisterschaftskandidaten.

Gaimersheim war in der vergangenen Saison schon nahe dran an der Landesliga, aber diese Runde läuft noch nicht rund. Aktuell hat der Kontrahent der Garchinger nur vier Zähler nach fünf Spielen, aber in der Vorwoche gab es den ersten Saisonsieg mit einem 3:0 in Gerolfing. „Die haben riesiges Potenzial mit einigen in Ingolstadt gut ausgebildeten Spielern“, sagt der Garchinger Trainer Mike Niebauer.