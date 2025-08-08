Gegen Levadia: Differdingen schlägt sich selbst

Nach einem vorsichtigen Start der beiden Teams kam es in der 14. Minute zum ersten Tor: Musaba brachte Levadia mit einem cleveren Chipball in Führung, nachdem er von einem Missverständnis in der Differdinger Abwehr profitierte (0:1). Doch die Hausherren ließen sich nicht lange bitten und antworteten prompt. Hadji erzielte in der 17.' den Ausgleich, indem er nach einem Abpraller von Vallner aus 20 Metern ins leere Tor beförderte (1:1). Die Freude währte jedoch nicht lange, denn wiederum nur 180 Sekunden später brachte Ainsalu die Gäste erneut in Führung, als ihm der Ball nach einem Pfostenschuss glücklich vor seine Füße fiel (1:2).

Mit diesem Zwischensstand ging es in die Pause, wobei Differdingen vor allem in der Schlussphase der ersten Halbzeit durch Mfoumou eine große Chance auf den Ausgleich vergab. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Levadia in der 52.' durch Musaba auf 1:3, der nach einem feinen Zuspiel von Joao Pedro unhaltbar abschloss. Differdingen steckte jedoch nicht auf und kam in der 59.' durch Hadji, der von Mfoumou mustergültig vom rechten Flügel bedient wurde, zum 2:3-Anschlusstreffer. Trotz intensiver Bemühungen und weiterer Chancen gelang es den Luxemburgern nicht, den Ausgleich zu erzielen. So endete das packende Duell mit einem knappen 3:2-Sieg für die Gäste aus Tallinn.

Artur Abreu im Video-Interview

D'Anzico: „Haben uns viel zu leicht drei Tore schießen lassen“

Kevin d'Anzico zu den Abwehrfehlern des FCD: „Ich denke in den drei Aktionen, die zu den Gegentoren führten, war es nicht die Differdinger Defensive, die wir aus den letzten Jahren kannten. Wir waren da nicht wiederzuerkennen. Über neunzig Minuten geschaut muss man aber sagen, dass wir viele Angriffe auch gut verteidigt haben und bei denen wir hinten gut spielten und hart in den Zweikämpfen waren. Da ließen wir dann rein gar nichts zu. Aber in den angesprochenen Situationen waren wir dreimal nicht gut und wurden dreimal bestraft. Das ist dann internationales Niveau.

👉 Fotogalerie

Jetzt müssen wir diese Kritik an unserer Abwehr ehrlich einstecken. Wir haben uns viel zu leicht drei Tore schießen lassen. Wir haben Levadia den ersten Treffer geschenkt, vielleicht war es ein Konzentrationsmangel. Beim zweiten und dritten Gegentreffer können wir insgesamt besser verteidigen. Ich denke nicht, dass das Pressing von Levadia so stark war, dass wir hinten nicht herausgekommen wären. Wie gesagt, man kann nicht behaupten, dass es über das ganze Spiel über defensiv nicht gut war.“

Statistiken

(Quelle: uefa.com)