Gegen Kleve wird es für den 1. FC Monheim intensiv

Am Sonntag geht es für den 1. FC Monheim vor Heimpublikum gegen den 1. FC Kleve (15 Uhr). Nach der Niederlage bei der SpVg Schonnebeck am vergangenen Spieltag wollen die Monheimer jetzt zu Hause wieder punkten. Trotz der knappen Niederlage gegen die Gastgeber aus Essen zeigte sich Trainer Dennis Ruess mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden. „Das Gefühl, mit dem wir zurück fahren, ist ein anderes als im Mai, als wir mit einer 0:4-Klatsche nach Hause gefahren sind. Die Haltung, die Art und Weise, wie die Jungs es gelöst haben, und ihr Glaube stimmen mich schon positiv“, sagte der FCM-Trainer nach dem Spiel. Trotz allem fehlen auf dem Papier die Punkte – etwas worüber sich der kommende Gegner nicht beschweren kann.

Der 1. FC Kleve, der die abgelaufene Oberliga-Saison auf Tabellenplatz 13 nur einen Punkt hinter den Monheimern beendete, startete solide in die neue Spielzeit. Durch das 0:0 gegen die Holzheimer SG am ersten Spieltag und den 2:1-Sieg gegen die DJK Adler Union Frintrop am vergangenen Wochenende geht Kleve mit Rückenwind in die Partie am Sonntag. Die Leistungen des kommenden Gegners weiß Ruess einzuordnen. „Das ist eine Wettkampfmannschaft. Sie steht auch mit einem guten Saisonstart da und hat eine klare Linie, eine klare Philosophie.“

Im vergangenen Fußballjahr reichte es in beiden Begegnungen mit Kleve nur für jeweils ein Unentschieden – 3:3 im Hinspiel, 1:1 im Rückspiel. „Es sind immer sehr intensive Spiele gewesen, die auch von einer hohen Emotionalität geprägt waren“, beschreibt Ruess. „Dafür stehen auch beide Mannschaften.“ Auch beim 3:3 im vergangenen Jahr wurde es hitzig. Der FCM führte 3:1, kassierte dann aber den Anschlusstreffer und eine Rote Karte. Das 3:3 fiel erst in der achten Minute der Nachspielzeit. Am Sonntag hoffen die Monheimer wohl auf ein ruhigeres Spiel, in dem am Ende sowohl der Auftritt der Mannschaft als auch die Punktausbeute stimmen.

Die Bilanz der vergangenen Jahre spricht für sie. Sechs der vergangenen zehn Aufeinandertreffen gewann der FCM gegen Kleve, nur einmal musste man sich geschlagen geben. Der Trainer sieht die Leistung gegen Kleve, wie auch bereits in den Partien zuvor, tagesformabhängig.

Worauf es ankommt ist Ruess bewusst. „Wir wissen was auf uns zukommt: Das ist eine Mannschaft, die sehr aktiv ist, die auch in Ballnähe immer aggressiv ist und neben einem guten Umschaltverhalten auch gute Lösungen mit dem Ball kreiert.“ Demnach sei es für die Monheimer wichtig, sofort hellwach zu sein und keine Anlaufzeit zu benötigen, wie es gegen Schonnebeck in der ersten Hälfte noch der Fall war. Auch die Intensität gegen den Ball hebt der FCM-Trainer als verbesserungswürdig hervor. „Wenn wir an der zweiten Halbzeit gegen Schonnebeck ansetzen, dann ist das auch ein guter Weg, um am Wochenende was zu holen“, sagte Ruess.

Mit Blick auf die Zukunft, auch über den kommenden Spieltag hinaus, zeigt sich der FCM-Trainer mit der bisherigen Entwicklung seines Teams zufrieden. Er spricht von großer Bereitschaft innerhalb der Mannschaft und auch von einem Lernwillen, der Spaß macht. „Im Moment macht der Weg, den wir einschlagen, Freude“, sagt Ruess. Am Sonntag gegen Kleve wollen die Monheimer die nächsten Punkte festmachen und auch Erfahrungen mit dem Gegner sammeln: Denn bereits am Mittwoch, 10. September, treffen die beiden Mannschaften in der zweiten Runde des Niederrheinpokals erneut aufeinander.