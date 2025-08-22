Gegen Kempften: SCO will sich für seine Leistungssteigerung belohnen

Für den SC Oberweikertshofen steht das dritte Spiel binnen einer Woche an. Zu Gast im Waldstadion ist am Samstag der FC Kempten.

Oberweikertshofen – Auf ein versöhnliches Ende der Englischen Woche hofft der SC Oberweikertshofen: Drei Punkte gegen den schwächelnden FC Kempten sollten im Heimspiel am Samstag, 14 Uhr, herausspringen. Allein schon deshalb, weil die kommenden zwei Begegnungen beim starken Aufsteiger FC Stätzling und anschließend das Heimspiel gegen den Tabellenführer TSV Schwabmünchen ganz schwere Aufgaben für den Dorfclub sein dürften.

So schätzt auch Oberweikertshofens Sportlicher Leiter Dominik Widemann die Lage ein. Trotz der 1:2-Niederlage am Dienstagabend gegen Durach habe die Mannschaft im Gegensatz zum Spiel gegen Aystetten einen großen Schritt nach vorne gemacht. „Auf diese Leistung lässt sich aufbauen“, blickt Widemann der Begegnung gegen Kempten positiv entgegen. „Kempten kommt auch nicht gerade mit breiter Brust her“, so Widemann. „Wenn wir die Leistung abrufen können wie gegen Durach und auch mal in Führung gehen, dann glaube ich, dass wir den Platz auch als Sieger verlassen.“