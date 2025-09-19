Gegen Kellerkind Palzing – Kammerberg will Platz eins verteidigen

Die Medeleanu-Elf festigte letzte Woche mit einem 3:2-Erfolg Platz eins in der Tabelle. Mit dem Aufsteiger aus Palzing wartet jetzt ein vermeintlich leichter Gegner.

Kammerberg – Die SpVgg Kammerberg geht als Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Nord in das Duell beim SVA Palzing (Freitag, 19.30 Uhr). Zehn Punkte holte Kammerberg aus den vergangenen vier Spielen, zuletzt gab es Siege gegen die Spitzenteams Nord Lerchenau (2:1) und ASV Dachau (3:2). Die Elf von Trainer Victor Medeleanu reist mit breiter Brust an.

Doch Medeleanu warnt vor der Aufgabe beim Aufsteiger: „Jetzt kommt ein anderes Kaliber auf uns zu. Palzing kämpft ums Überleben, es wird ein total anderes Spiel als gegen Dachau.“ Die Mannschaft sei jedoch sind bereit, ihre Spielweise wieder aufs Feld zu bringen. Auch die Trainingswoche sei stark gewesen, sagt der Coach: „Der Sieg gegen den ASV hat uns zusätzlich Euphorie ge㈠geben.“

Obwohl in der Tabelle 13 Mannschaften zwischen beiden Teams liegen, warnt Medeleanu davor, den Aufsteiger zu unterschätzen: „Ich habe Palzing in dieser Saison schon gesehen, das ist eine gute, kämpferisch starke Mannschaft.“

Die Palzinger sind zwar Vorletzter, sie haben aber in den vergangenen beiden Wochen angedeutet, dass sie konkurrenzfähig sind. Zunächst gab es den ersten Saisonsieg – ein 2:1 gegen den damaligen Spitzenreiter Walpertskirchen. Danach folgte ein 1:1 gegen den individuell stark besetzten FC Moosinning. Die Mannschaft findet sich immer besser in der Bezirksliga zurecht. Und gerade bei Flutlicht-Spielen herrscht in Palzing eine Atmosphäre, die beflügeln kann.

Ungewohnter Mann zwischen den Pfosten

Kammerbergs Torhüter Nicolas Eicher wird das Duell verpassen. Robin Anselment rückt erneut zwischen die Pfosten. Medeleanu lobt den Schlussmann: „Er hat es zuletzt überragend gemacht.“ Ansonsten stehen alle Spieler zur Verfügung, der Kader ist breit und eingespielt. Für beide Seiten ist die Partie von großer Bedeutung: Palzing will näher an Platz elf heranrücken, Kammerberg die Tabellenführung verteidigen.