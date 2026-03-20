„Gegen jede Mannschaft eine Chance" – Ismaning trifft auf Deisenhofen

FCI-Trainer Xhevat Muriqi: „Wir haben gegen jede Mannschaft unsere Chance“. – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Ismaning reist mit zehn Punkten aus vier Spielen zum Dritten. Für Yasin Yilmaz ist es das letzte Duell gegen seinen Ex-Verein.

Den Dritten Deisenhofen und den Zwölfen Ismaning trennen neun Plätze und neun Punkte in einer extrem engen Liga, in der Ismaning durch den Lauf der ersten Wochen nach der Winterpause nun voll dabei ist im Mittelfeld. Deshalb macht sich der Ismaninger Trainer Xhevat „Jacky“ Muriqi keine großen Gedanken und sagt nur, „dass wir gegen jede Mannschaft unsere Chance haben“. Deisenhofen ist mit vier Punkten aus vier Spielen nicht übermächtig gestartet.

Mit zehn Punkten aus den vier Spielen nach der Winterpause ist der FC Ismaning so etwas wie die Mannschaft der Stunde in der Bayernliga. Der Abstand zum Abstiegsrelegationsplatz ist auf elf Zähler angewachsen, und deshalb kann man nun ohne den ganz großen Druck die Reise in den südlichen Landkreis zum Top-Team FC Deisenhofen (Samstag, 14 Uhr) antreten.

Der Ismaninger Trainer hat Sympathie für den Verein aus dem südlichen Landkreis, weil Deisenhofen wie Ismaning auf junge Leute setzt und immer wieder erfolgreich Spieler für die erste Mannschaft entwickelt. „Abgesehen von der U21 des TSV 1860 haben wir beide die wohl jüngsten Mannschaften der Liga“, sagt Muriqi.

Dieses Match Deisenhofen gegen Ismaning ist das letzte Wiedersehen auf dem Platz mit der kickenden Legende Yasin Yilmaz. Dieser kickte von 2021 bis 2023 zwei Spielzeiten in Ismaning und war zweimal Anführer im Abstiegskampf. Danach führte der Weg nach Deisenhofen, wo Yilmaz nach dieser Saison seine Karriere beenden wird. Anschließend plant der ehemalige Unterhachinger Drittliga-Kicker eine Trainerkarriere. Mit dem FCI-Trainer Muriqi gibt es keine Berührungspunkte, denn der war während der Ismaninger Jahre von Yilmaz beim TSV 1860 II Co-Trainer von Frank Schmöller.

Mit Blick auf das Deisenhofen-Spiel hat Muriqi trotz reichlich Alternativen wenig Bedarf für Veränderungen im Kader. Dimitrios Vourtsis ist im Gegensatz zu dem Türkgücü-Heimspiel wieder eine Zusatzoption auf der Bank. Alessio Thies und Alessandro Di Rosa trainieren wieder mit der Mannschaft, wobei für sie Deisenhofen noch zu früh kommt.

In der vergangenen Saison war Kaan Aygün dank drei verwandelter Elfmeter mit sechs Treffern bester Torschütze des FCI. Diese Saison gibt es dort wieder echte Torjäger. Die beste Trefferquote hat Winter-Zugang Ilkan Atak mit vier Toren in vier Spielen. Ähnlich gut ist die Bilanz bei Alessio Thies (7/4) und bester Torschütze ist Sandro Cazorla (9). Ein 15-Tore-Mann ist diese Runde noch denkbar. Diese Statistik zeigt am besten die gute Entwicklung der Ismaninger in der Bayernliga.