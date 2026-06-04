Gegen Italien: Luxemburg mit unglücklicher Niederlage

Laurent Jans (l.) gegen Luca Koleosho – Foto: paul@lsn.sarl

Luxemburg verlor das internationale Freundschaftsspiel gegen Italien nur knapp mit 0:1. Gästetrainer Baldini beorderte eine sehr junge Mannschaft auf das Spielfeld — viele der nominierten Spieler stammen aus dem U21-Bereich — und nutzte das Freundschaftsspiel, um Talente zu prüfen und Spieler für die Zukunft zu beobachten. Im Verlauf der Partie sollte auch Luxemburgs Coach Jeff Strasser einigen Talenten wie z.B. Diego Duarte oder Hamza Kadamani eine Chance geben.

Die Begegnung begann ausgeglichen. Italien setzte besonders über die Flügel immer wieder Nadelstiche, Tore sollten vor dem Seitenwechsel keine fallen. Früh in der 2.Halbzeit war es ein Eckball, den Pisilli gefährlich in den Strafraum brachte – Esposito stieg hoch und köpfte zur Führung ein. In der Phase nach dem Tor blieb Italien die aktivere Mannschaft und verpasste eine höhere Führung nach einem Pfostentreffer. Nach einer Stunde wurde Martins auf der anderen Seite elfmeterreif im Strafraum gefoult, der fällige Pfiff des nur mäßigen Unparteiischen, der auf viele kleine Schummeleien hereinfiel, blieb aber aus. In der Schlussphase versuchten die Hausherren sich vorne festzusetzen, doch mit Ausnahme eines Freistoßes von Goncalves in der Nachspielzeit sprang aber kaum Konkretes heraus.

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Auf Seiten Luxemburgs verdienten sich die Gastgeber Lob für Kampfgeist und defensive Organisation. Torhüter Moris und die Abwehrreihe waren größtenteils sicher, konnten aber die Esposito-Entscheidung nicht verhindern. Luxemburg blieb nach Standards und vereinzelten Kontern gefährlich, fand aber zu selten den finalen Abschluss, um den Ausgleich zu erzwingen. Am Ende stand ein knapper und etwas glücklicher Auswärtssieg für Italien. Luxemburg zeigte Moral und dürfte aus dem Testspiel Zuversicht für die kommenden Aufgaben mitnehmen.

Strasser: „ein Tor verdient gehabt“

„Leider verlierst du 1:0. Aus der einen oder anderen Aktion heraus hätten wir ein Tor verdient gehabt, insbesondere gegen Ende der Partie“ so Jeff Strasser im TV-Interview unmittelbar nach de Spiel. Seid Korac meinte derweil: „Beim Standardtor kommen wir nicht gut aus der Halbzeit heraus. Ich habe es in der Pause zwei, dreimal angesprochen, dass wir aggressiv herauskommen müssen. Ich weiß, wie die Italiener sind, in den ersten zehn Minuten sind sie heiß. Das habe ich der Mannschaft in der Kabine versucht zu sagen. (…) Wir haben bis zum Schluss daran geglaubt und waren nah dran. Vielleicht hatten wir nicht die besten Chancen, doch teilweise hatten wir den Ball im Sechzehner und Situationen, bei denen ich denke, dass der Schiedsrichter für uns pfeifen muss.“