Gegen Italien: Aufgalopp für die Nations League

Ob es für Danel Sinani und Co. am Mittwochabend etwas zu jubeln gibt? – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Italien bestreitet beide Länderspiele mit einer verbesserten U21-Nationalmannschaft. Was deren Leistungsfähigkeit nicht schmälern soll, wie FLF-Trainer Jeff Strasser bereits im Rahmen der Bekanntgabe seines Kaders erklärte und wie bei der Pressekonferenz am Dienstag erneut unterstrichen wurde. Der „italienischste“ aller Luxemburger Nationalspieler, Seid Korac vom FC Venezia betonte, dass man von einer hungrigen italienischen Elf ausgehen kann.

Am Mittwochabend empfängt Luxemburg Italien zu einem internationalen Freundschaftsspiel, auf das die „Squadra Azzurra“ vermutlich gerne verzichtet hätte. Nach der verpassten WM-Qualifikation „muss“ man nun mit Testspielen in Luxemburg und Griechenland vorliebnehmen. Der italienische Kader befindet sich nach dem Ausscheiden in den Playoffs gegen Bosnien-Herzegowina im Umbruch und wurde unter Interimstrainer Silvio Baldini vorläufig stark verjüngt.

Er selbst könnte dabei auf seinen Vereinskollegen Matteo Dagasso treffen. Auf Seiten Luxemburgs wurde die Wichtigkeit dieses Spiels und dessen am Samstag in Albanien unterstrichen, dies mit Blick auf die Nations League, auf die man sich vorbereitet. Beide Mannschaften haben sich den Angaben zufolge und aufgrund neuer Regelungen darauf verständigt, dass bis zu elfmal gewechselt werden kann.

Ob dies aber eben wegen der wichtigen Tests für die Nations League aus luxemburgischer Sicht Sinn machen würde, scheint fraglich. Nicht zum Einsatz kommen wird Yvandro Borges, der unter einer Knieverletzung leidet. Ob Aiman Dardari auflaufen kann, ist noch offen. Für Letztgenannten könnte Diego Duarte aus der U21 nachrücken. Leandro Barreiro ist ebenfalls nicht mit dabei. Anstoß im „Stade de Luxembourg“ ist am Mittwochabend um 20:45 Uhr, FuPa berichtet per Liveticker.

Fan-Infos

Das Stadion im Süden der Hauptstadt ist restlos ausverkauft. Die Stadt Luxemburg veröffentlichte Hinweise zur Anreise zur Arena. So werden Shuttledienste von den P&R-Parkplätzen Kockelscheuer (Linien K und 18) sowie Luxemburg-Süd (Linie 5 oder Tram T1) angeboten.

Vom Stadtzentrum bzw. aus dem Bahnhofsviertel kommt man alle vier bis acht Minuten mit einer Straßenbahn zum Stadion und nach dem Spiel im Takt von acht bis zehn Minuten wieder zurück. Die Buslinie 18 fährt alle zehn Minuten zum Stadion und alle fünfzehn bis dreißig Minuten nach der Begegnung zurück.