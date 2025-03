Gegen Issel weiter punkten

Für die Frauen des 1. FC Saarbrücken gilt es auch gegen TuS Issel am Sonntag um 14 Uhr im Kieselhumes-Stadion, dreifach zu punkten, um an Tabellenführer 1. FSV Mainz 05 dran zu bleiben. Der Spitzenreiter hat drei Punkte Vorsprung und das wesentlich bessere Torverhältnis. "Deshalb dürfen wir jetzt auch nicht nachlassen und müssen auch am Sonntag wieder gewinnen, um die kleine Chance aufrecht zu erhalten. Wir wissen, dass jedes Spiel für uns wie ein Endspiel ist", sagte Trainer Taifour Diane am Donnerstag. Spielführerin Lena Ripperger hat ihre Magen-Darm-Probleme überwunden und kann spielen, Laura Eicher und Lilly Kintzig fehlen noch. Anna Körner konnte die ganze Woche arbeitsbedingt nicht trainieren. Tabellenführer 1. FSV Mainz 05 empfängt den 1. FFC Montabaur ebenfalls am Sonntag um 16 Uhr.