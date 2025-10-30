Der ETB ist unter dem Interimstrainer gut drauf. – Foto: Ralph Görtz

Gegen Hilden soll der nächste ETB-Heimsieg folgen Oberliga Niederrhein: Der ETB Schwarz-Weiß Essen will den guten Schwung auch in die Partie mit dem VfB Hilden mitnehmen.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen ist in der Oberliga Niederrhein seit drei Spielen ungeschlagen und will nach dem 2:0-Sieg gegen Frintrop im letzten Heimspiel nun auch gegen den VfB 03 Hilden einen weiteren Dreier im Stadion Uhlenkrug holen. Dabei wird das Team zum dritten Mal von Interimstrainer Björn Matzel gecoacht. Die Partie gegen Hilden wird um 14.30 Uhr am heimischen Uhlenkrug der Schwarz-Weißen angepfiffen.

Besonderes Augenmerk liegt auf Weber und Cissé Der VfB 03 Hilden hat nach elf Spieltagen 14 Punkte auf dem Konto und liegt damit nur einen Punkt hinter der Matzel-Elf. Besonders auf sich aufmerksam machte im bisherigen VfB-Saisonverlauf der langjährige ETB-Spieler Mohamed Cissé, der schon sechs Tore erzielen konnte. Trainiert werden die 03er von Tim Schneider, der bereits seine sechste Spielzeit als Chefcoach der VfB-Oberligamannschaft absolviert. Der 43-Jährige war zuvor auch schon insgesamt vier Jahre als Trainer der zweiten Mannschaft und der A-Jugend beim VfB Hilden tätig.

„Hilden ist ein brutal guter Gegner, gegen den wir höllisch aufpassen müssen. Es ist eine kompakte Mannschaft mit sehr guten Offensivqualitäten. Sie sind fußballerisch gut und haben einen enormen Drang in der Offensive. Auf Spieler wie Pascal Weber und Mo Cissé müssen wir natürlich sehr gut achten. Da kommt ein richtig dickes Brett auf uns zu. Es ist wieder ein wichtiges Spiel für uns, da wir durch den Punktgewinn in Monheim nicht richtig vom Fleck gekommen sind. Mit einem Sieg könnten wir wieder etwas an Boden gutmachen. Wir hatten eine sehr gute Trainingswoche und wollen natürlich drei Punkte holen", sagt Björn Matzel zur kommenden Partie.