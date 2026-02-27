Gegen Grünwald: KSC startet die Abschiedstour von Trainer Steven Toy

Rekordmann Sebastian Zielke tritt kürzer: Ab der kommenden Saison will er für die KSC-Reserve spielen. – Foto: Dieter Michalek

Gegner TSV Grünwald ist seit fünf Ligaspielen ungeschlagen, ließ dabei nur beim 2:2 in Schwabing Federn und peilt die Rückkehr in die Bayernliga an. Mit Laris Stjepanovic (18) ist der Top-Torjäger des Teams (19 Treffer) zwar zur SpVgg Unterhaching abgewandert, hat aber seine noch immer schlagkräftige Offensive mit dem erfahrenen Yannick Frey verstärkt. Der 24-Jährige spielte zuletzt in der Bayernliga beim ASV Cham und davor mit der SpVgg Bayreuth in der Regionalliga.

Was geht noch für den Kirchheimer SC auf der Abschiedstour von Steven Toy? Der Landesligist will seinen scheidenden Chefcoach und natürlich auch den spielenden Co-Trainer Korbinian Vollmann (wir berichteten) würdig in eine Zeit ohne Fußball begleiten, steht aber schon in der ersten Partie nach der Winterpause (Samstag, 14 Uhr, auf Kunstrasen) vor einer echten Bewährungsprobe.

„Das ist ein unangenehmer, fußballerisch starker Gegner zum Start, die Aufgabe ist knackig“, sagt Toy: „Aber wir gehen ohne Druck ins Spiel – wir sind die Jäger und nicht die Gejagten.“ Mit 39 Punkten stehen die Kirchheimer nur unwesentlich schlechter da als der Rangfünfte (41) und haben ihrerseits auch nur sechs Zähler Rückstand auf Spitzenreiter TSV Wasserburg. Am Ende soll nach Möglichkeit ein Platz im oberen Tabellendrittel herausspringen.

Einen Abschied auf Raten vollziehen Außenverteidiger Sebastian Zielke (29) und Mittelfeldmann Marco Wilms (29). Die beiden Freunde spielten schon in der A-Jugend zusammen und entschieden sich jetzt unabhängig voneinander, ein bisschen kürzerzutreten und ab der kommenden Saison für die Zweite (derzeit Spitzenreiter in der A-Klasse 6) aufzulaufen.

Kapitän Zielke gab im Juni 2016 in der Abstiegsrelegation zur Bezirksliga sein Debüt in der Ersten und ist aktuell mit 224 Liga-Einsätzen (24 Tore/34 Assists) der Rekordmann im Klub. Wilms (160/5/6) feierte im August 2016 sein Debüt, ebenfalls unter Trainer Toy. „Mit Basti und Williams verlassen uns am Saisonende zwei absolute Führungsspieler, die diesen Verein über Jahre geprägt haben – und auch mich“, sagt der 37-Jährige über das Duo: „Sie sind den kompletten Weg gegangen und mit uns von der Bezirksliga bis in die Bayernliga marschiert. Das ist eine außergewöhnliche Geschichte, die zeigt, was möglich ist, wenn Geduld, Charakter, Talent, Fleiß und Loyalität zusammenkommen.“ (guv)