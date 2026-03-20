Gegen Geiselbullach: SV Pullach will „mehr Spielfreude" zeigen

Der SV Pullach steht in der Bezirksliga Süd vor einer wichtigen Partie. – Foto: Jenni Maul

Nach der ersten Delle in der ansonsten makellosen Rückrundenbilanz will der SV Pullach schnell zurück in die Erfolgsspur und sich damit auch den Klassenerhalt vorzeitig sichern. „Das Schöne ist, dass wir trotz der Niederlage in Gilching durch die vielen Siege davor immer noch einen guten Abstand nach unten haben. Aber wir sind noch nicht ganz sicher“, warnt Trainer Fabian Beigl. Die nächsten Gegner kommen aus den unteren Regionen der Bezirksliga Süd, so stellt sich am Samstag (14 Uhr) der TSV Geiselbullach Neu-Esting an der Gistlstraße vor, der als Zwölfter den vordersten der Abstiegsränge einnimmt.

Das 0:2 beim TSV Gilching-Argelsried vor einer Woche ist für Fabian Beigl nicht unbedingt der Maßstab für das anstehende Match, trotzdem hofft er, dass es seinem Team weiterhilft. „Gilching ist eine erfahrene Top-3-Mannschaft. Da fehlt uns noch ein Schritt. Solche Spiele gehören zur Entwicklung. Das war ein Lernspiel für uns, daran werden wir wachsen“, sagt der SVP-Coach, der gegen Geiselbullach aber eine andere Art von Herausforderung sieht: „Wenn man auf die Tabelle schaut, sind wir der Favorit, da braucht man nicht drum rumreden. Das ist das Gefährliche, gerade bei unseren jungen Spielern, dass wir zu leichtsinnig sind.“ Deshalb hat Beigl seinen Schützlingen auch ins Gewissen geredet: „Wir müssen wieder an die Leistungen vor Gilching anknüpfen, nach vorne wieder zielstrebiger und mutiger spielen. Vielleicht hatten wir auch zu viel Respekt. Wir brauchen mehr Spielfreude, müssen uns auch mit dem Ball mehr zutrauen. Und wir müssen körperlich wieder voll da sein.“