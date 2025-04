Gegen Fürth noch eine Rechnung offen

Für die B-Junioren des 1. FC Saarbrücken geht es in den Rückspielen der zweiten Ligaphase in manchen spielen auch darum, besser abzuschneiden wie im jeweiligen Hinspiel. Diese Gelegenheit bietet sich am Sonntag um 11 Uhr gegen die SpVgg. Greuther Fürth. Das Hinspiel ging 0:4 verloren.

Die B-Junioren wollen in den rückspielen eventuell hohe Hinspielniederlagen wettmachen und ein besseres Bild abgeben. Das ist auch am Sonntag um 11 Uhr der Fall, wenn die spVgg. Greuther Fürth mit ihrer U17 im FC-Sportfeld zu Gast ist. "Definitiv haben wir da was gut zu machen, wir haben dort 0:4 verloren. Wir wollen zeigen, dass wir besser sind und dass die guten Spiele keine Ausreißer waren. Sie kommen als Tabellenzweiter, da weiß jeder, dass er ans oberste Leistungsmaximum kommen muss, wenn wir bestehen wollen". Nach der längeren Pause hofft Trainer Joscha Klauck ein schlagkräftiges Team aufbieten zu können. "Wir werden konkurrenzfähig sein, aber es werden auch einige am Samstag bei der U19 sein. Dennoch wollen wir ein schlagkräftiges Team in die Partie schicken um unseren zweiten Sieg in der Liga B zu erreichen". Die Begegnung wird um 11 Uhr im FC-Sportfeld angepfiffen.