Gegen FC St. Pauli: ETV-U17 startet in DFB-Nachwuchsliga

Abdul-Malik Gouroungou beim 3:2 Testspielsieg gegen die U17 des HSV am 18. Januar. – Foto: Emil Skalicky (via ETV)

Mikail Gök: „Wir haben uns nun neun Wochen intensiv auf die Hauptrunde vorbereitet und demütig an unserem Spiel gearbeitet. Wir wissen um die neue Herausforderung und wollen diese Highlightspiele genießen. Unser Ziel ist, unser Bestes zu geben und freuen uns über jeden Punkt und diese einmaligen Erfahrungen.“

Die Mannschaft hat eine schnelle, konsequente Entwicklung durchgemacht: qualifizierte sich das Team zur Hinrunde noch für die Regionalliga Nord, stieg es direkt im Winter in die DFB-Nachwuchsliga auf, die höchste Bundesspielklasse. Am Samstag spielt das ETV-Team um Cheftrainer Mikail Gök (25) zunächst gegen den Nachwuchs des FC St. Pauli. In den weiteren Wochen heißen die Gegner Rot-Weiß Erfurt, Chemnitzer FC, Hallescher FC, Viktoria Berlin und Union Berlin.

ETV verfügt über eine gute Defensive

Bereits die Qualifikation für die DFB-Nachwuchsliga ist für die ETVer ein großer Erfolg, denn der Saisonstart in der Regionalliga Nord war ein holpriger: Nach sechs Spieltagen standen sechs Punkte auf dem Konto. Doch eine darauffolgende Siegesserie von sechs gewonnen Spielen am Stück und ein Remis am letzten Spieltag sorgten für die Wende und einen anfangs nicht mehr vermuteten Aufstieg. Insbesondere die Defensive ragte dabei heraus: Eimsbüttel stellte nach der Hinrunde die beste Defensive mit 14 Gegentoren in 13 Spielen.

In der Nachwuchsliga wird der ETV in einer Staffel aus sieben Mannschaften eine Hin- und Rückrunde spielen. Die Plätze 1 bis 4 qualifizieren sich sportlich für den Klassenerhalt. Nachwuchsleistungszentren sind von dieser Regel ausgenommen, sie bleiben ohnehin in der DFB-Nachwuchsliga. Der ETV hingegen kämpft um einen der Plätze, um auch zur kommenden Saison auf höchster Ebene spielen zu dürfen. Die Heimspiele werden auf dem Fußballplatz am Sportzentrum Hoheluft, Lokstedter Steindamm 77 ausgetragen. Der Eintritt ist frei.

HEIMSPIELE – HINRUNDE

Samstag, 14. Februar, 12 Uhr

ETV – FC St. Pauli

Samstag, 14. März 2026, 14 Uhr

ETV – 1. FC Union Berlin

Samstag, 28. März 2026, 11 Uhr

ETV – Chemnitzer FC

Sonntag, 19. April 2026, 11 Uhr

ETV – FC Viktoria 1889 Berlin

