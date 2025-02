Gegen FC Hennef 05 2:8-Testpleite

Die U17 des 1.FC Saarbrücken geht mit einer hohen Testspiel-Pleite in die letzte Vorbereitungs-Woche vor dem Start der zweiten Ligaphase in der DFB-Nachwuchsrunde. Gegen den FC Hennef 05, der ebenfalls in der Liga B, aber in einer anderen Gruppe, spielt, gab es am Samstag auf dem Kunstrasenplatz in Quierschied eine 2:8 (0:1)-Niederlage. Florian Hotel (4., 46., 60.) brachte sein Team mit drei Treffern in Führung, bevor Colin Schreiber (63.) per Strafstoß den ersten Malstatter Treffer erzielte. Elia Metz legte drei Minuten später den Anschlusstreffer nach. Dann ging es Schlag auf Schlag. Hotel (69.), Noah Joshua Daas (75.), Alperen Öztürk (82.), Rio Jack Faust (84.) und Felix Altenrath (87.) schraubten das Ergebnis hoch. Am Samstag, 13 Uhr, kommt die TSG Wieseck aus Giessen ins FC-Sportfeld (Camphauser Str.) zum ersten Gruppenspuel der Liga B.